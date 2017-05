Tällaisella joukkueella Leijonat lähtee MM-kisoihin

Suomen joukkue jääkiekon MM-turnaukseen julkistettiin vapunpäivänä. Tshekin EHT-turnauksen jälkeen tuli vielä muutamia muutoksia.

Uusina pelaajina mukaan otettiin Tapparan Suomen mestarit Veli-Matti Savinainen ja Jani Lajunen sekä HV 71:ssä Ruotsin mestaruuden voittanut puolustaja Mikko Lehtonen. Ilveksen puolustaja Veli-Matti Vittasmäki putosi joukkueesta, vaikka pelasi hyvin Tshekin EHT-turnauksessa. Myös Olli Palolalta, Roope Hintziltä ja Sakari Manniselta MM-turnaus jäi haaveeksi.

- Meillä on sitoutunut Leijona-joukkue kasassa. Siitä löytyy paljon kokemusta mutta myös seitsemän MM-kisadebytanttia. Silmiinpistävä piirre on, että joukkueessa on 11 sellaista pelaajaa, jotka ovat olleet MM-leirityksen alusta asti mukana. Uskon, että se tulee olemaan meidän joukkueen vahvuus, päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa ensimmäistä MM-kisajoukkuettaan tuoreeltaan valintojen jälkeen.

- Suurin osa pelaajista on jo MM-leirityksessä ymmärtänyt mikä on meidän tyyli ja tapa toimia. Sitä kautta jokapäiväinen kehittymisenhalu varmasti paistaa meidän joukkueesta, Marjamäki jatkoi,

MM-valinnat tehtiin heti Tshekin EHT-turnauksen jälkeen, mutta prosessi ja matka kohti MM-kisoja alkoivat jo syksyllä.

- Kolme Euro Hockey Tourin turnausta ja nyt neljän viikon leiritys ja tietysti pelaajien otteet omissa seuroissaan. Tietenkin viimeiset valinnat kiteytyivät tähän viikonloppuun ja nyt on lopullinen ryhmä kasassa.

Jesse Puljujärvi ja Juhamatti Aaltonen kelpasivat MM-ryhmään. Aaltonen ei ole tehnyt maalia helmikuun jälkeen, mutta saa yhä luottoa.

Hopeamitaleille viime vuoden MM-kisoissa yltänyt Suomi aloittaa MM-kisaurakkansa ensi perjantaina ottelulla Valko-Venäjää vastaan. Alkulohkonsa Suomi pelaa Pariisissa. Valko-Venäjän lisäksi vastaan tulevat alkusarjassa Ranska, Tshekki, Slovenia, Norja, Sveitsi ja Kanada.

MM-turnauksen toinen lohko pelataan Saksassa Kölnissä. Saksan lisäksi Kölnissä pelaavat Venäjä, Ruotsi, Yhdysvallat, Slovakia, Tanska, Latvia ja Italia.

Puolivälieriä pelataan sekä Pariisissa että Kölnissä. Välierät ja mitaliottelut pelataan Kölnissä 20.-21. toukokuuta.

Suomen joukkue miesten MM-kisoissa:

Maalivahdit: Korpisalo Joonas (Columbus Blue Jackets)*, Ortio Joni (Skellefteå AIK), Säteri Harri (HK Vitjaz)*

Puolustajat: Hietanen Juuso (Dynamo Moskova), Honka Julius (Dallas Stars)*, Jaakola Topi (Jokerit), Järvinen Joonas (Kunlun Redstar), Kukkonen Lasse (Kärpät), Lajunen Ville (Jokerit), Lehtonen Mikko (HV 71)*, Ohtamaa Atte (Ak Bars Kazan)

Hyökkääjät: Aaltonen Juhamatti (IFK), Aaltonen Miro (HK Vitjaz)*, Aho Sebastian (Carolina Hurricanes), Filppula Valtteri (Philadelphia Flyers), Hännikäinen Markus (Columbus Blue Jackets)*, Kemppainen Joonas (Sibir Novosibirsk), Lajunen Jani (Tappara), Osala Oskar (Metallurg Magnitogorsk), Pihlström Antti (Jokerit), Puljujärvi Jesse (Edmonton Oilers)*, Pyörälä Mika (Kärpät), Rantanen Mikko (Colorado Avalanche), Sallinen Tomi (Kunlun Redstar), Savinainen Veli-Matti (Tappara)

* MM-kisojen ensikertalainen