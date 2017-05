Valtteri Bottas näpäytti kunnolla ”kakkoskuskina”, mestariehdokas

Valtteri Bottas ylsi sunnuntaina Sotshissa F1-osakilpailuvoittoon viidentenä suomalaisena. Bottaksella ei ollut tuuria mukana. Voitto tuli upealla ajosuorituksella.

Bottas on totuttu näkemään rauhallisena ja hymyilevänä. Nyt hänellä olivat tunteessa melkein pinnassa.

- Kestää vähän aikaa, ennen kuin tämä uppoaa tajuntaan. Normaalisti en ole tunteellinen, mutta Suomen kansallislaulun kuuleminen oli minulle hyvin erityistä. On vähän surrealistista saavuttaa ensimmäinen voitto, joka toivottavasti oli yksi monista, Bottas sanoi Mercedeksen mukaan.

Bottas sai lopussa kovan haasteen Sebastian Vetteliltä. Hän paljasti pyytäneensä Mercedekseltä radiohiljaisuutta, jotta voisi keskittyä.

Voitto nosti Bottaksen mestarikandidaatiksi.

- Olen varma, että tämä voitto antaa minulle paljon itseluottamusta. Tiesin pystyväni tällaisiin tuloksiin. Olen aina luottanut kykyihini, mutta tämä tulos vahvistaa ne, Bottas ilmoitti.

F1-pisteissä Bottas on kolmantena. Kärjessä oleva Sebastian Vettel on 23 pistettä edellä. Toisena olevasta tallikaveristaan Lewis Hamiltonista Bottas on kymmenen pistettä perässä.

Ennen Sotshin kisaa spekuloitiin, että Mercedes määräisi Bottaksen kakkoskuskiksi. Nyt tilanne on aivan toinen Hamiltonin jäätyä Sotshissa neljänneksi. Bottaksen vauhtiin Hamiltonilla ei ollut jakoa.

Kimi Räikkönenkin nosti Sotshissa tasoaan. Hän ajoi kauden parhaan kisansa toistaiseksi ja oli maalissa kolmas.

Bottaksen Venäjän Sotshin osakilpailun voitto ja Kimi Räikkösen kolmostila olivat jaettu Suomen ennätys Formula ykkösten kaikkien aikojen parhaassa suomalaiskisassa. Yhtä hyvään tulokseen suomalaiset ovat yltäneet aiemmin vain kerran.

Edellisen kerran vastaavaa suomalaista F1-menestystä nähtiin vuoden 2008 Malesian kisassa. Silloin voittoon ajoi Kimi Räikkönen ja kolmanneksi Heikki Kovalainen. Räikkönen ajoi tuolloinkin Ferrarilla ja Kovalainen kisasi Mercedeksen vauhdittamalla McLarenilla.

Kaksi suomalaista nähtiin podiumilla myös 2007 Fujin radalla ajetussa Japanin osakilpailussa. Silloin Kovalainen ajoi Renaultilla toiseksi ja Räikkönen Ferrarilla kolmanneksi.

Formula ykkösten pistetilanne 4/20 2017:

1. Sebastian Vettel, Saksa, Ferrari 86

2. Lewis Hamilton, Britannia, Mercedes 73

3. Valtteri Bottas, Suomi, Mercedes 63

4. Kimi Räikkönen, Suomi, Ferrari 49

5. Max Verstappen, Hollanti, Red Bull 35

6. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull 22

7. Sergio Perez, Meksiko, Force India 22

8. Felipe Massa, Brasilia, Williams 18

9. Carlos Sainz, Espanja, Toro Rosso 11

10. Esteban Ocon, Ranska, Force India 9

11. Nico Hülkenberg, Saksa, Renault 2

12. Romain Grosjean, Ranska, Haas 4

13. Kevin Magnussen, Tanska, Haas 4

14. Daniil Kvyat, Venäjä, Toro Rosso 2

Valmistajien pisteet:

1. Mercedes 136

2. Ferrari 135

3. Red Bull 57

4. Force India 31

5. Williams 18

6. Toro Rosso 13

7. Haas 8

8. Renault 6