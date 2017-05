Leijonilla huono joukkue? ”En ole paljoa mediaa lukenut”

Jääkiekon MM-turnaus alkaa perjantaina Pariisissa ja Kölnissä. Alkusarjansa Pariisissa pelaavalle Suomen joukkueelle ei paljoa luvata. Eri media-analyyseissa joukkueen menestysmahdollisuuksiin suhtaudutaan skeptisesti.

Juhamatti Aaltosen valinta joukkueeseen on herättänyt kritiikkiä. Eihän Aaltonen ole tehnyt maalia helmikuun jälkeen.

Aaltonen ei kritiikistä välitä.

- Ei mulla ainakaan tule luettua mitään juttuja. Toiset voi niitä lukea, mutta toiset ei. Jo nuorena joku sanoi, ettei niitä kannata lukea. Mutta sehän on vaan hienoa kumminkin, että ihmiset paljon seuraa. Se yhdistää meidän Suomen kansaa. On se sitten negatiivisessa tai positiivisessa mielessä, niin sehän on ihan hieno homma, Aaltonen naureskeli Sport Contentille.

Aaltonen pelasi tällä kaudella Liigaa HIFK:ssa. Ongelmia HIFK:n joukkueella riitti.

- Siinä meni monikin juttu pieleen, mutta ei puhuta enää siitä, Aaltonen kuittasi.

Valinta MM-kisoihin oli monille yllätys, mutta sitä se oli Aaltoselle itselleenkin.

- Ehkä vähän enemmän yllätyksenä tuli se, että pääsi vielä viime viikolla antamaan näyttöjä, mutta sitten ne pelit meni ihan hyvin mun mielestä. Pelattiin ketjuna hyvin ja itselläkin kulki ja luotiin hyvin paikkoja. Totta kai se silti vähän oli yllätys tällaisen loppukauden jälkeen. Mutta toisaalta tiesi sitten, miten ne pelit meni, niin sillä tavalla oli aika luottavainen mieli, Aaltonen sanoi.

Urallaan MM-kultaa ja olympiapronssia voittaneella Aaltosella on MM-joukkueessa on paljon tuttuja pelimiehiä.

- Paljon on muitakin tuttuja tässä joukkueessa. Monen kanssa olen aiemmin pelannut. Tutut on kuviot, Aaltonen sanoi.

MM-kisoihin Aaltonen lähtee luottavaisena.

- Kovia kisoja odotan. Hieno areena ja hieno kaupunki. Kovia joukkueita on vastassa, joten mielenkiintoiset kisat on varmasti tulossa, Aaltonen sanoi.

Leijonien kokenein NHL-vahvistus Valtteri Filppula pelaa MM-kisoissa vasta toista kertaa.

- En mä kyllä paineita ota. Kyllä mä väitän, että ne kovimmat paineet tulevat kuitenkin aina itseltä, eikä niinkään ulkopuolelta. Aina yrittää pelata mahdollisimman hyvin. Totta kai sitä toivoo, että pelit menisivät niin hyvin, että ihmiset jotka pelejä katsookin, olisivat tyytyväisiä. Ei sille sitten mitään mahda, jos menee huonosti. Aina parhaansa yrittää ja katsotaan sitten, mihin se riittää, Filppula sanoo.

Filppula on pelannut kovissa paikoissa uransa aikana. Hän voitti 2008 Stanley Cupinkin. Hän ei osaa vertailla MM-kisoja NHL:n pudotuspeleihin.

- En mä osaa sanoa. Tietysti silloin pelasin Mikon (Koivu) kanssa ja olin laidassa. Siinäkin mielessä se oli vähän erilainen tilanne. Se usein kiinni siitä, kenen kanssa pelaa ja miten pelit lähtevät menemään. Silloin kun joukkue voittaa, niin kaikki näyttää hyviltä. Silloin kun joukkueella menee sitten huonosti, niin joku yksilö voi näyttää hyvältä, mutta ei se ihan hirveän hyvältä tunnu. Joukkueen edun mukaan kaikki menee, Filppula sanoo.

Nuorten MM-kisoissa toissa talvena häikäissyt Jesse Puljujärvi pelaa MM-kisoissa ensimmäistä kertaa.

- Kyllä mä kovia pelejä odotan. Mitähän muuta sitä sitten voisi odottaa? Toivottavasti pystyttäisiin pääsemään pitkälle mitalipelleihin, Puljujärvi pohtii.

Puljujärven mielestä koossa on monipuolinen joukkue.

- Niin kuin Latekin (päävalmentaja Marjamäki) sanoi, niin meillä on paljon kokeneita, johtavia pelaajia ja sitten nuoruuden innokkuutta. Mun mielestä tämä on hyvin kasattu joukkue. Kaikenlaista osaamista löytyy. Hyvä joukkue, nuorukainen luonnehti nyt jalkeilla olevaa MM-joukkuetta.

Kuten jo perinteisiin kuuluu, Suomessa MM-joukkue on ehditty vetää jo kölin ali. Suomen kiekkokansan mielestä MM-joukkue on väärin koottu ja väärin valittu. Puljujärvi ei ole keskustelua seurannut.

- Niin, en sitten tiedä. En ole itse paljoa mediaa lukenut. Mun mielestä meillä on hyvä joukkue, Puljujärvi kuittasi