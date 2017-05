Leijona-valmentaja Lauri Marjamäellä ei enää ole varaa epäonnistua

Oulun Kärpät Suomen mestariksi 2014 ja 2015 valmentanut Lauri Marjamäki aloitti Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana viime kesänä ja joutui heti kovaan paikkaan, kun ohjelmassa oli NHL:n järjestämä parhaiden pelaajien World Cup-turnaus. Suomi hävisi World Cupissa kaikki kolme otteluaan, eikä ollut vakuuttanut harjoitusotteluissakaan.

Marjamäki on saanut World Cupin jälkeen paljon kritiikkiä. Leijonien peli ei ole EHT-turnauksissakaan vakuuttanut. Viime viikonloppuna Leijonat voitti EHT-turnauksessa Tshekissä sekä Venäjän että Ruotsin, mutta media-arvioissa todettiin, ettei Suomen tilanne näytä MM-kisojen osalta lupaavalta.

Yhtään MM-ottelua ei kuitenkaan ole vielä pelattu. Marjamäellä on hyvä sauma lytätä median asiantuntijat.

Se on selvää, ettei Marjamäellä ole kuitenkaan varaa epäonnistua. Jos Leijonat jäisi MM-kisoissa puolivälieriin, pidettäisiin sitä jo epäonnistumisena.

Marjamäki ilmoittaa, että paineet kuuluvat valmentajatyöhön.

- Paineita nyt on aina, oli sitten Kärppien valmentaja tai Leijonien päävalmentaja. Se tulee ihan tässä työsuhde-etuna. Tietysti World Cupissa ei onnistuttu. Euro Hockey Tourilla meillä on saman verran voittoja kuin viime vuonna oli Leijonilla. Niitä olisi tietysti voinut olla enemmän, mutta 20 uutta A-maajoukkuepelaajaa on ajettu sisään. Paljon hyviä asioita, mutta myös paljon sellaisia asioita, jotka on itsellenikin tulleet vielä uutena. Ollaan kuitenkin pystytty kehittymään ja saamaan eväitä reppuun. Silloin kun tulos on tietysti negatiivinen, niin sitä eniten itse oppii ja ottaa ne itseensä, Marjamäki sanoo.

- Nyt on ollut kyllä aika nastaa, kun on saanut neljä viikkoa putkeen valmentaa. Kyllä mä ainakin ajattelin seuraavastakin kolmesta viikosta nauttia ja tehdä asiat niin hyvin kuin mahdollista. Jälkikäteen ei tarvitse sitten harmitella, ettei osannut nauttia tästä ajasta, Marjamäki jatkaa.

Marjamäki muistuttaa tappioiden opettavan.

- Viimeiset 10-11 vuotta olen saanut mennä välillä voitosta voittoon ja on tuntunut, että homma käy. Nyt se ei ole käynyt, niin toisaalta tämäkin on hyvä juttu. Mä olen itselleni hokenut, että tämä on parasta aikaa, mitä voi olla, kun sen oikein osaa käsitellä, Marjamäki sanoo.

Onko maajoukkuevalmentaminen ollut raskaampaa kuin seuratyö?

- En nyt sano raskasta, mutta henkisesti raskaampaa kyllä. Välillä itse kaivan niin syvältä niitä asioita. Jokaisesta tapahtumasta palautumiseen on aina mennyt se viikko tai kaksi. Välillä on tuntunut, että sieraimet tulee pihalle, välillä taas ei. Mutta se on sitä mun omaa sielunmaisemaa, en valita mistään. Päinvastoin. Tämä on hienoa hommaa. Nyt varsinkin olen jo Unkarin-leiristä lähtien ollut niin innoissaan, Marjamäki sanoo.

Marjamäen MM-kisavalinnat herättivät kritiikkiä. Viimeksi helmikuussa maalinteossa onnistuneen Juhamatti Aaltosen valintaa joukkueeseen hämmästellään.

- Jokainen pelaaja on sellainen, jota on puntaroitu hyvin tarkkaan. Juhis mukaan lukien. Aivan yksimielinen päätös se oli kuudelta valmentajalta ja GM Lehtiseltä, millainen joukkue meillä on. Juhis varmaan herättää tunteita, mutta se on hyvä, että meillä on erilaisia persoonia ja pelaajia. Hän sopii persoonana ja pelaajana kuin nenä päähän tuohon joukkueeseen, Marjamäki täräytti.

Suomi aloittaa MM-kisaurakkansa perjantaina klo 17.15 Suomen aikaa. Vastaan tulee Valko-Venäjä.