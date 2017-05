Yleisurheilu näpertelee, dopingennätykset eivät katoa mitätöimällä

Euroopan Yleisurheiluliitto EAA on päättänyt mitätöidä yleisurheilun vanhoja Euroopan ennätyksiä. Ne muutetaan ”entisiksi ennätyksiksi”.

Suomalaisilla ei ole voimassa olevia Euroopan ennätyksiä, joten Suomea päätös ei koske. Suomalaisurheilijoista moni on silti hämmästellyt päätöstä.

Ennätyksiä muutetaan, koska esimerkiksi entisessä DDR:ssä ennätyksiä tehtailtiin dopingin voimalla. Tälläkin vuosikymmenellä doping on pahasti mustannut yleisurheilun mainetta.

Ennätysten mitätöinti on eräänlaista yleisurheilun julkisuuskuvan kiillottamista. Onhan doping mustannut yleisurheilun mainetta pahasti.

Perusteet ennätysten mitätöinnille ovat sinänsä hyviä, mutta samalla yleisurheilu antaa ymmärtää, ettei ”mitään olisi tapahtunutkaan”. Valitettavasti dopingvuodet ovat osana yleisurheilun historiaa. Niitä ennätyksiä muistellaan kyllä.

Vaikka Ben Johnson kärähti Soulin 1988 olympiakisoissa 100 metrin kultamitalinsa dopingkäryn vuoksi, muistetaan hänet aina kisan voittajana. Johnson juoksi maaliin ensimmäisenä silloisella maailmanennätysajalla 9,79. Olympiavoiton jälkikäteen saanut Carl Lewis oli maalissa toisena ja YouTube-videoista voi muistella, kuinka hämmentynyt Lewis oli.

DDR:n ja Neuvostoliiton urheilijoista vain harva kärähti. Lukuisat DDR:n ja Neuvostoliiton urheilijat ovat tilastoissa yhä mitalisteja. Jos joku juoksee, heittää tai hyppää nyt uuden Euroopan ennätyksen, muistellaan silti vanhaa ennätystä.

Yleisurheilulla on kova työ maineensa puhdistamisessa. Antidopingtyö on tuottanut viime vuosina tuloksia ja siihen tulee panostaa entistä enemmän. Ennätysten mitätöinti on lajin julkisuuskuvan kiillottamiseksi ainoastaan näpertelyä.