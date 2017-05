Leijonien tuntoja karmean tappion jälkeen: "Totta kai pitää pelata paremmin"

Suomi hävisi jääkiekon MM-kisoissa Ranskalle 1-5. Suomi ei hävinnyt ”vahingossa”. Ranska oli yksinkertaisesti parempi.

- Jokaisella yksilöllä on vastuu. Yksilönä valmistaudutaan jokaiseen peliin ja yksilöinä tuolla pelataan. Mun mielestä se lähtee aina jokaisen yksilön vastuusta. Pitää olla koko ajan valmiina, Aho sanoi medialle sunnuntaina.

Leijonien peli ei kulje. Se on fakta, mistä ei pääse yli eikä ympäri. Ahon mukaan ongelmat ovat lähinnä henkisellä puolella.

- Korvien välissä se vika on. Se pelitapa on ihan sama, sillä jokaisen pitää pystyä pelaamaan koko ajan omaa parastaan ja löytää ne keinot, Aho linjasi.

Suomi on pelannut nyt MM-kisoissa kaksi ottelua. Nihkeä voitto Valko-Venäjästä ja ruma tappio Ranskalle eivät ole sitä, mitä Pariisista lähdettiin hakemaan. Miksei peli tahdo löytyä?

- Siihen on varmaan monia syitä. Vaikea keksiä mitään yksittäistä syytä, mikä siinä voisi olla. Varmasti se halutaan ottaa selville ja löytää ne syyt. Peiliin pitää katsoa, Aho myönsi suoraan.

Valtteri Filppulan johtama ykkösketju oli jäällä kolmen takaiskun aikana. Filppula on kokeneena pelaajana oikea mies vastaamaan siihen kysymykseen, mikä varmasti oli kaikkien suomalaisten huulilla sunnuntai-iltana: mikä meni vikaan?

- Se on hyvä kysymys. Oli meillä paikkoja, mutta ei vain mennyt tänään sisään. Tietysti pitää antaa kaikki kunnia Ranskalle. He puolustivat hyvin ja maalivahti pelasi hyvin. Sitten kuitenkin liian helposti annettiin omiin tilanteita. Korpisalo pelasi hyvin, mutta kyllä tuollaisista paikoista aika usein kolisee. Tällaista tämä valitettavasti välillä on. Ei mene niin kuin suunniteltiin, Filppula sanoi.

Filppula oli sunnuntaina kaukana parhaasta tasostaan.

- Totta kai pitää pelata paremmin. Ei missään nimessä mennyt sillä tavalla kuin pitäisi. Ehkä tässä on positiivinen juttu se, että heti huomenna on peli. Päästään sitten keskittymään siihen. Tänään ei mennyt niin kuin haluttiin. Se ei ole missään nimessä hyvä, että meidänkin kenttä antaa tuollaisia maaleja, Filppula huokasi.

Jesse Puljujärvi pääsi ensi kertaa MM-kisoissa irti Ranska-ottelussa. Puljujärvi nousi päätöserässä Juhamatti Aaltosen tilalle Mika Pyörälän ja Joonas Kemppaisen ketjuun.

Edmontonin lupaus näpäytti heti ensimmäisessä paikassaan valmennusta laukomalla kiekon tolppaan.

- Oma peli tuntui ihan hyvältä. Pystyi käyttämään hyvin luistelua ja oli sellainen energinen fiilis, Puljujärvi sanoi medialle sunnuntaina.

Tolppakuti jäi harmittamaan. Niin lähellä, mutta silti niin kaukana.

- Pieni hymy siinä tuli kun pääsi paikkaan, mutta maaliin se ei mennyt, niin kyllä se pikkaisen otti päähän. Siinä olisi päästy vähän paremmin vielä peliin mukaan, Puljujärvi sanoi parhaasta paikastaan.

Puljujärvi seurasi suuren osan ottelusta vaihtoaitiosta. Yksittäistä syytä tappioon hän ei osannut sanoa.

- Ranska teki kovalla prosentilla paikoistaan maalit. Mun mielestä Ranska oli energisempi tänään, Puljujärvi sanoi.

Maanantaina Leijonien vastus kovenee entisestään. Vastaan tulee Tshekki.

- Hyvä, että heti huomenna on peli. Tietysti aina vähän pitää käydä edellistä peliä läpi. Tässä kuitenkin se hyvä juttu, ettei tarvitsi liian kauaa surkutella. Päästään keskittymään nopeasti huomiseen peliin. Turnausta on vielä paljon jäljellä. Tietysti tällaisesta pelistä jää huono fiilis, mutta pitää yrittää korjata kurssi mahdollisimman nopeasti, Filppula linjasi.

Haastattelut: Ville Hirvonen, Pariisi