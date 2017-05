Pertti Paasion linjalla Pariisissa, Lauri Marjamäki ei saapunut median haastateltavaksi

Suomen jääkiekkomaajoukkue veti maanantaina vapaaehtoisen aamujään Pariisin MM-areenalla. Kaikkia pelaajia ei jäällä nähty. Leijonien päävalmentajasta Lauri Marjamäestäkään ei saatu näköhavaintoja.

Toimittajien kysymyksiin tuli vastaamaan valmennustiimiin kuuluva Mikko Manner. Manner sai nyt media-aikaa, joka tosin ei paljoa paikalla olevia suomalaistoimittajia kostuttanut. Hän noudatti lähinnä Suomen ex-ulkoministerin Pertti Paasion vuodelta 1989 tutuksi tullutta surullisen kuuluisaa ”en kommentoi” -linjaa.

Manner ei saanut sanoa illan kokoonpanosta oikeastaan yhtään mitään.

Etkö voi paljastaa edes aloittavaa maalivahtia?

- En, kuului Mannerin vastaus.

Minkä takia sitä ei voi paljastaa?

- Sen takia, kun sellainen linja on vedetty, että ne ilmoitetaan sitten, kun oikea aika ilmoittaa. Eli multa on siitä ihan turha kysyä siitä yhtään mitään valitettavasti, Manner vastasi lyhyesti.

Liekö Jesse Puljujärvi sitten tätä linjaa rikkonut, mutta nuori hyökkääjä paljasti olevansa kokoonpanossa. Mitä Puljujärvi tuo kokoonpanoon?

- Jesse hyppäsi eilen kentälle, kuten näitte. Pelasi hyvin, Manner kommentoi.

Kuten odotettavaa oli, Mannerilta udeltiin vielä eilisestä katastrofista. Suomi taipui Ranskalle käsittämättömästi lukemin 1-5.

- Se purettiin samalla tavalla kuin jokainen ottelu puretaan aina. Me ymmärretään se, että siellä on aina joku tulos taululla. Tässä lajissa ei saa energiaa mistään muusta kuin maalien tekemisestä. Meillä oli eilen ihan riittävästi maalipaikkoja voittaa se peli, mutta kävi ihan päinvastoin. Kotijoukkue onnistui kaikessa ja sai hurmoksen päälle. Siitä urheilussa on loppujen lopuksi kysymys, Manner sanoi.

- Me halutaan olla tänään kuin Ranska oli eilen eli saada ne viimeiset taistelun rippeet sieltä. Sitä kautta me saadaan lopulta niitä maalejakin myös. Meillä on hyvä joukkue ja uskokaa tai älkää, niin olemme valmistautuneet ihan joka tilanteeseen. Niin voittoihin kuin tappioihin. Me puretaan ne aina yhdessä. Meillä on kova luottamus toisiimme. Kuulostaa varmaan vähän tyhmältä, mutta tuollainen traaginen tappio on parasta, mitä joukkueelle voi tapahtua. Se kasvattaa joukkuetta yhteen ja tuo lähemmäs toisiaan. Siitä tulee nöyryyttä. Nyt meillä on kova näyttämisenhalu, Manner väitti.

Mistä se tunne sitten löytyy?

- Kyllä se löytyy jokaisen sisimmästä. Jokainen meistä on kuitenkin ollut niin kauan joukkuelajissa mukana. Jokainen tietää, että välillä tulee vaikeita hetkiä, eikä silloin saa ehkä revittyä itsestään ihan parasta irti. Negatiivinen kokemus opettaa. Tuossa joukkueessa on niin fiksuja jätkiä, että me unohdetaan se negatiivinen kokemus ja otetaan se oppi siitä mukaan, Manner sanoi.

- Tyyli ja tapa ei ole niin tärkeä, mutta me halutaan intohimoa tänään. Siellä pitää näkyä lehtereille asti, että Leijona lyö kaiken sekaan, Manner jatkoi.

Eilinen tappio on nyt käsitelty. Siitä ei selvästikään haluttu enää puhua.

- Ei todellakaan tarvittu herätellä joukkuetta. Tietysti joukkueen sisällä asiat käydään kovin sanoin läpi, mutta sitten kun ulos tullaan, niin ollaan kaikki sitä yhtä kuuluisaa perhettä, Manner linjasi.

Median toiveissa olisi tietysti ollut kuulla päävalmentaja Marjamäen mietteitä, mutta Leijona-käskijää ei hallin käytävillä näkynyt. Miksi Manner, miksi ei Marjamäkeä?

- Ei sillä ole mitään merkitystä. Lauri haluaa vähän jakaa tätä media-aikaa. Ei siinä mitään. Hienoa, että sai tulla tähän, Manner taustoitti.

Manner ei halunnut kommentoida Leijonien kokoonpanoa, eikä liioin sitä, odotellaanko vielä vahvistuksia NHL:n pudotuspeleistä. Myös Lasse Kukkosen tilanne jäi täysin hämärän peittoon.

- En pysty valitettavasti sanomaan siihen mitään. En myöskään osaa sanoa Lasse Kukkosen tilanteesta yhtään mitään, Manner painotti.

Mannerin haastattelu: Ville Hirvonen, Pariisi