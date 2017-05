Lauri Marjamäki pysyi piilossa, apuvalmentaja kiisti ”saunakaveruuden”

Suomen jääkiekkomaajoukkueen toiminta Pariisin MM-kisoissa on heikkoa niin jäällä kuin sen ulkopuolella. Päävalmentaja Lauri Marjamäkeä ei saatu tiistainkaan harjoituksissa suomalaisen median eteen. Marjamäki oli passannut mediajuttelun maanantainakin.

Ainoa median kysymyksiin vastannut valmennusryhmän jäsen oli Waltteri Immonen, jonka rooli on ollut epäselvä. Immonen oli vielä syksyn World Cupissa penkin takana, mutta nyt hän seuraa pelejä katsomosta.

- Se johtuu enemmänkin siitä, että meille meni Sveitsissä playoffit pitkäksi. Maajoukkue oli jo kolme viikkoa leirittänyt kimpassa ja sitten mä tulin vasta neljännellä viikolla mukaan. Sitten tehtiin sellainen päätös, että mennään sillä rytmityksellä, millä on siihenkin asti menty, Immonen perusteli medialle tiistaina Pariisissa.

Suomi pelasi eilen Tshekkiä vastaan hyvän avauserän, mutta sitten pala palalta Leijonien peli mureni ja tuloksena oli jälleen tappio. Immonen katseli peliä eri näkövinkkelistä kuin muu valmennusjohto.

- Itseasiassa me pelattiin eilen kolmannessa erässä hyvin aktiivista lätkää jos verrataan toiseen erään. Siinä erässä me oltiin ehkä turhankin passiivisia, mutta kolmannessa hyökättiin ja saatiin pitkiä hyökkäyksiä Tshekin päätyyn. Tämä on jääkiekkoa ja tuollaisia tapahtuu. Mutta pelillisesti otettiin iso steppi Ranska-pelistä, Immonen väitti.

Väite on kummallinen, sillä Tshekki voitti päätöserän laukaukset 17-2.

Leijonat sortuivat päätöserässä henkilökohtaisiin virheisiin. Jopa niinkin kokenut puolustaja kuin Topi Jaakola teki pahoja mokia.

- Jääkiekko on peli, missä tulee välillä virheitä. Ei se mulle mitään kerro. Joukkueena voitetaan ja joukkueena hävitään, Immonen linjasi.

Miten kaksi tappiota on käsitelty?

- Asiat käsitellään joukkueen sisällä ja yhdessä tehdään töitä. Nyt keskitytään jo seuraavaan peliin, Immonen sanoi.

Suomen joukkueen valmennusjohto on saanut valtavan määrän kritiikkiä. Suomen valmennusjohtoa syytetään "saunakavereiksi".

- Totta kai pitää vetää samaa köyttä, mutta sen voin kertoa, että en ole näiden herrojen kanssa ollut kertaakaan saunassa. Se on ihan selvä asia. Totta kai kaikki sanoo oman mielipiteensä, mutta yhdellä suulla mennään ulos, Immonen vastasi syytöksiin.

Seuraavaksi Suomi kohtaa Slovenian, jota ei hyvällä syylläkään voi kutsua hyväksi jääkiekkomaaksi.

- Ei näitä pieniä jääkiekkomaita voi yhtään aliarvioida. Kaikissa MM-kisojen 16 maassa tehdään hyvää työtä pelitavallisesti ja valmennuksellisesti. Ei niin voi ajatelle, Immonen sanoi.

- Meillä on erittäin suuri arvostus heitä (Sloveniaa) kohtaan. Kaikki nämä 16 maata pelaavat kuitenkin jääkiekon MM-kisoissa, Immonen jatkoi Leijonien seuraavasta vastustajasta.

Ville Hirvonen, Pariisi