Ranska jatkaa yllätyksiään, Liigasta tuttu NHL-pelaaja lohdutti Suomea

Ranska jatkaa jääkiekon MM-kisoissa yllätyksiään. Tiistaina kaatui Sveitsi rankkareilla lukemin 4-3.

Erityisen hienoksi isäntämaan voiton tekee se, millä tavalla se tuli. Sveitsi meni kolmannen erän puolivälin jälkeen 3-2-johtoon, mutta vain hetkeä myöhemmin Anthony Rech räjäytti Pariisin AccorHotels Arenan täyteen huutoon. Peli venyi jatkoajalle, missä ei kuitenkaan maaleja nähty. Rankkareilla ainoa onnistuja oli Ranskan Stephane Da Costa.

Toinen Ranskan hahmo oli suomalaisille hyvin tuttu puolustaja Yohann Auvitu, joka iski tehot 1+1. HIFK:ssa viimeistään läpi lyönyt ranskalaispuolustaja teki viime kesänä uransa ensimmäisen NHL-sopimuksen New Jersey Devilsin kanssa. Auvitu aloitti erinomaisesti, mutta farmi kutsui nopeasti. Ensimmäinen NHL-kausi toi tilille 25 NHL-ottelua ja tehot 2+2.

- Se oli valtava vuori kiivettäväksi minulle. Aloitin kauden ylhäällä, mutta joulukuussa putosin farmiin. Se oli kovaa. Se oli vaikea kausi, mutta opin myös paljon. Opin itsestäni ja myös pelistäni. Sain oppia paljon puolustuspelaamiseeni. He auttoivat minua siinä. NHL:ssä pelataan todella kovaa kiekkoa ja olen tyytyväinen, että pääsin kokemaan sen, Auvitu sanoi tiistain voittopelin jälkeen Sport Contentille.

Ranskan kotikisoihin Auvitu tuli siis jo NHL-statuksella. Auvitun pelin kehittyminen näkyy kaukalossa. Hän oli yksi Ranskan hahmoja ja oli koko ajan halukas ratkaisemaan pelin isäntämaalle. Ranskan vahva alku menee puolustajan mukaan pitkälti kotiyleisön piikkiin.

- Kun pelaat kotona, niin sinulla on selvä etu ja otamme sen hyödyn itsellemme. Olemme näyttäneet kilpailukykyisiltä ihan jokaisessa pelissä tähän mennessä. Minusta tuntuu, että voimme voittaa ihan kenet tahansa tässä turnauksessa. Olemme nyt positiivisessa kierteessä. Meidän täytyy vain jatkaa näin ja jatkaa voittamista, Auvitu sanoi.

Auvitu pelasi Suomessa lähes kymmenen vuotta. Auvitun yksi uran merkkipaaluista oli varmasti Pariisin MM-kisojen voitto Suomesta. Auvitu uskoo, että Leijonat parantavat vielä.

- Suomella on ollut todella vaikea alku. He ovat pelanneet kolme peliä ja hävinneet kaksi. Se ei ole helppoa. Suomi on silti edelleen iso jääkiekkomaa. Heillä on vielä tässä turnauksessa neljä peliä jäljellä alkusarjassa ja he voivat voittaa ne kaikki. Keskityn itse nyt Ranskaan ja seuraan Suomen tekemisiä kauempaa, Auvitu lohdutti suomalaisia.

Leijonien keskiviikon vastustaja Slovenia hävisi Norjalle 1-5. Norja oli voittanut myös Ranskan, joten norjalaisilla on koossa kuusi pistettä, kuten Sveitsilläkin. Ranska on viidessä ja Suomi vasta neljässä pisteessä.

Kölnin lohkossa Latvia jatkaa puhtaalla pelillä voitettuaan Italian 2-1. Latvialle riittäisi puolivälieriin voitto Saksasta.

Tanska avasi pistetilinsä voittamalla Slovakian 4-3. Ratkaisu nähtiin voittolaukauskisassa. Slovakia voinee heittää puolivälierähaaveilleen hyvästit, mutta sarjapaikan säilyttämisen kannalta yksi lisäpiste saattoi arvokas.

Ville Hirvonen (@hirvonenville), Pariisi