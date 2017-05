Miten käy Räikkösen ja Bottaksen? Verstappen ja Vettel huhujen keskellä

Formula ykkösissä riittää huhuja, mutta monet huhut pitävät lopulta myös paikkansa. Urallaan yllätysratkaisuja tehneen Kimi Räikkösen tapauksessa tämä on pätenyt monta kertaa.

Tulevan kauden sopimusneuvottelut aloitetaan tavallisesti keväällä. Siirtohuhuja tulee ilmoille perinteisesti jo kevätkuukausina, vaikka kausi olisi ajettu vasta muutama kisa.

Saksalaismediat uutisoivat Sebastian Vettelin tehneen jo esisopimuksen Mercedeksen kanssa. Väitetään, että Vettel olisi tehnyt sopimuksen viime joulukuussa, kun Nico Rosberg oli lopettanut uransa. Esisopimus ei välttämättä ole tietenkään sitova.

Entinen F1-tallipomo Eddie Jordan pitää väitteitä Vettelin ja Mercedeksen neuvotteluista uskottavina.

- Tietysti he keskustelevat Vettelin kanssa. Heidän pitääkin. Formula ykköset on brutaalia bisnestä. Kyse on vain itsensä vahvistamisesta ja vastustajan heikentämisestä, Jordan sanoi Sport Bildille.

Mercedeksen tallipomo Niki Lauda laittaa vielä ”bensaa liekkeihin”.

- Hän (Vettel) on tällä hetkellä paras. Hän on suoratoiminen kaveri, joka puhuu vähän. Hän tietää, mitä haluaa. Hän tietää asiat, joissa hänen pitää parantaa maksimaalisen suoritustason löytämiseksi. Loistava kaveri, Lauda sanoi Auto Bildille ottamatta muuten kantaa Vettel-huhuihin.

Ferrarin huhutaan havittelevan Vettelin paikalle Max Verstappenia. Helposti Ferrari ei F1:n kuuminta lahjakkuutta tule kuitenkaan riveihinsä saamaan.

Red Bullin moottoriurheilupomo Helmut Marko tekee kuitenkin selväksi, ettei Verstappen voi noin vain siirtyä Ferrarille.

- Mitä kaikkiin huhuihin tulee, niin Verstappenin sopimuksessa ei ole tulospykälää (mahdolliseen irtisanomiseen). Jos emme vapauta häntä sopimuksestaan, ei hän voi siirtyä Ferrarille, kommentoi Marko Auto Bildille.

Kaikki on tietysti sovittavissa rahalla. Ferrarilla on kyllä mahdollisuuksia kaivaa kuvetta enemmänkin Verstappenia varten.

Valtteri Bottaksella ja Kimi Räikkösellä on sopimus voimassa vain tämän kauden loppuun. Mercedeksellä on optio Bottaksen palveluksiin kaudelle 2018, mutta Bottaksen ensimmäisen voiton jälkeen toissa sunnuntaina Sotshissa Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff ei vahvistanut, että Bottaksen tilanne olisi muuttunut jatkon osalta.

Räikköselle kausi F1:ssä saattaa olla viimeinen. Tosin Ferrari saattaa jatkaa Räikkösen kokemuksen hyödyntämistä. Kokenut Räikkönen auttaisi nuorta Verstappenia kakkoskuljettajana autonkehityksessä.