Jose Mourinholla ja ManU:lla finaalipaikka kautensa pelastamiseen

Kiistellyn Jose Mourinhon valmentaja Manchester United eteni jalkapallon Eurooppa-liigan loppuotteluun. Toisessa välieräottelussa riitti ManU:lle 1-1 -tasapelikin Celta Vigoa vastaan Old Traffordilla. Otteluparin ManU voitti 2-1.

Marouane Fellainin puskumaalin 17. minuutilla Marcus Rashfordin esityöstä näytti jo ratkaisulta. Celta yltyi kuitenkin taistelemaan. 85. minuutilla Facundo Roncaglia puski tasoitusmaalin. Samainen Roncaglia sai paria minuuttia myöhemmin kuitenkin punaisen kortin ja takaa-ajo vesittyi siihen.

Loppuottelussa ManU saa vastaansa Ajax Amsterdamin. Ajaxille riitti toisessa osaottelussa Lyonissa 1-3 -tappiokin Olympique Lyonnaisille. Lyonin Alexandre Lacazettella ei ollut kahdesta maalista paljoakaan iloittavaa.

ManU on tietysti loppuottelun selkeä suosikki. Sillä on myös kaikki paineet niskassaan. Ajax on paperilla selvästi heikompi joukkue.

ManU pelaa loppuottelussa myös uskottavuudestaan. Valioliigassa joukkue on tällä hetkellä vasta kuudentena. Mestareiden liigan paikassa nelospaikalla kiinni oleva Manchester City on paikallisvastustajaansa neljä pistettä edellä.

Eurooppa-liigan voitto olisi Mourinholle ja ManU:lle mannaa. Kausi päättyisi arvostettuun europyttyyn, vaikka Mestareiden liigasta ei kyse olekaan. Ja Eurooppa-liigan mestaruus toisi paikan Mestareiden liigaan.

Eurooppa-liigan loppuottelu pelataan keskiviikkona 24. toukokuuta Tukholman Friends-areenalla.