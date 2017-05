Norja on lauantaina pakko voittaa, Lauri Marjamäki ei ole lukenut mediaa

Suomen jääkiekkomaajoukkue palasi perjantaiaamuna Pariisissa vapaapäivän jälkeen tositoimiin ja aloitti valmistautumisen Norja-otteluun,. Joukkuekuvan jälkeen pelaajat aloittivat harjoitukset, mutta hyökkääjä Mikko Rantanen ja puolustaja Lasse Kukkonen menivät suoraan takaisin koppiin, eikä heitä jäällä nähty.

Päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan Rantasen tilanne ei ole vakavampi.

- Uskon, että Mikko Rantanen on huomenna pelikunnossa. Tämä oli pelkkä varotoimenpide. Hänellä on pieni vamma, eikä me haluttu rasittaa sitä. Mennään pelien ehdoilla, päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi.

Lasse Kukkonen kävi kisojen aikana Suomessa hakemassa hoitoa vammaansa, mutta palasi Pariisiin jo keskiviikon Slovenia-otteluun. Siinä hän istui tosin täydet minuutit vaihtopenkillä.

- Kukkosen tilanne on vähän samanlainen. Hänkin saattaa huomenna pelata, Marjamäki sanoi.

Juhamatti Aaltonen harjoitteli Mikko Rantasen tilalla Leijonien ykkösketjussa perjantaina. Hänen pelaamisensa riippuu siitä, pystyykö Rantanen pelaamaan vai ei.

- Juhamatti haistelee siinä ja on valmiina. Jos käsky käy, niin Juhamatti laittaa parasta pöytään, Marjamäki linjasi.

Suomi käytti edellisessä ottelussa Sloveniaa vastaan 12 hyökkääjää ja kahdeksaa puolustajaa. Lasse Kukkonen kävi välillä Suomessa tutkimuksissa ja palasi suoraan kokoonpanoon. Sloveniaa vastaan Kukkonen ei pelannut kuitenkaan sekuntiakaan.

- Se varmaan johtui ihan vain siitä, että kapteeni-Kukkonen halusi väkisin tulla mukaan kokoonpanoon. Se oli hänelle niin tärkeää. Kyllä sitä tietysti valmentajana mietti, että olisiko järkevämpää ottaa 13+7, mutta ei uskallus riittänyt peluuttamiseen, Marjamäki taustoitti.

Lauantaina Norjaa vastaan Leijonat on jo pakkovoiton edessä. Marjamäki myöntää, että parannettavaa löytyy vielä.

- Kyllä meillä on paljon hyviä juttuja pelissä. Me ollaan saatu pitkiä vyörytyksiä vastustajien päätyyn, mutta niitä pitäisi saada käännettyä vielä nopeammin takaisin sinne sen jälkeen, kun ollaan menetetty kiekko. Kyllä meillä yhteistyöpelaaminen toimii, mutta sellainen maalintekoyhteistyö on asia, mitä pitää pystyä parantamaan. Kyllä me löydetään vielä paljon sellaisia juttuja pelistä, mitä pystytään parantamaan. Mutta paljon hyvääkin, jos mietitään sitä, miten vähissä maalimäärissä me ollaan pystytty vastustaja pitämään, Marjamäki linjasi.

Lauri Marjamäki on ollut jo viikkokausia Suomen seuratuin mies. Leijonien otteita seuraa Suomessa tavalla tai toisella noin kaksi miljoonaa ihmistä. Miltä iso valokeila on tuntunut?

- Mä olen tästä kyllä aika ulkopuolella. Mä en ole mediaa avannut kuuteen viikkoon, enkä aukaise. Mä en ainakaan määritä itseäni ihmisenä, enkä valmentaja sen perusteella, mitä muut ajattelee. Mä nautin tuosta joukkueen kanssa olemisesta. Eilen oli vähän tuskaa, kun ei saanut joukkueen kanssa olla. Tänään oli taas kivaa olla joukkueen kanssa. Hyvä, että meillä oli tänään aamutreenit, kun meillä on huomenna aamupeli, niin saadaan heti kroppa hereille, Marjamäki sanoi.

Norjalla ja Suomella on molemmilla seitsemän pistettä koossa ja molemmilla on jäljellä kolme ottelua. Jos Suomi häviäisi Norjalle, olisi Leijonien historiallinen alkusarjan jälkeinen kotimatka jo hyvin lähellä.

Norja voitti Slovenian 5-1 ja Ranskan 3-2. Tshekille Norja hävisi jatkoajalla 2-3.

Norjan joukkueessa pelaavat muun muassa Tapparan Suomen mestarit Aleksander Bonsaksen ja Martin Röymark.

Ville Hirvonen ja Otto Palojärvi, Pariisi