Ranskassa on oikeasti kiekkohuumaa, Marseljeesi huipentaa

Ranskan ja Valko-Venäjän välistä jääkiekko-ottelua harvemmin mieltää spektaakkeliksi, mutta kliseisesti sanottuna Pariisin AccorHotels-areenalla oli perjantai-iltana urheilujuhlan tuntua. Katsojia pelissä oli vain 6802, mutta meteliä yleisöstä lähti valtavasti. Suomessa yleisö on harvemmin yhtä haltioissaan.

Huippujännittävän ottelun Ranska voitti rankkarikisan jälkeen 4-3. Voitollaan Ranska säilytti mahdollisuutensa puolivälieräpaikkaan.

Ranska on ylittänyt MM-kisoissa kaikki odotukset. NHL:ssä Philadelphia Flyersissa pelaava Ranskan hyökkääjä Pierre-Edouard Bellemare painottaa, ettei kyse ole sattumasta.

- Olemme tulleet MM-kisoihin luottavaisempina. Olemme keskittyneet pelaamaan yksinkertaisesti ja aiheuttaneet vastustajille harmia. Isoilla mailla on ollut meitä vastaan paljon vaikeampaa, eivätkä nuo isot maat ota meitä enää olankohautuksella. Se on syy, että olemme yhä taistelemassa jatkopaikasta, Bellemare sanoi Sport Contentille.

Bellemaren mukaan Ranskan menestyksen salaisuutena on korkea työmoraalikin.

- Meillä voi olla ehkä vähemmän lahjakkuutta, mutta laitamme koko peffamme likoon ja pelaamme suurella sydämellä. Ranskalaispelaaja ei tee virhettä välinpitämättömyydestä, vaan taistellessaan 100 prosenttisesti.

Pariisin areena oli vain puolillaan, mutta tunnelma oli jännitysottelussa upea ja ilta huipentui Marseljeesiin, jota yleisö lauloi antaumuksella Allez les Bleus-kannustuksen jälkeen.

- Se on upeaa. Tämä MM-turnaus on meille mahdollisuus näyttää lajiamme suuremmalle yleisölle. Haluamme näyttää, että taistelemme Ranskan paidan eteen. Ihmiset ovat katsomassa täällä, koska tämä on Ranskan joukkue. Haluamme antaa Marseljeesin tälle yleisölle, hehkutti Bellemare.

Ranska kohtaa sunnuntaina Tshekin. Bellemare uskoo Ranskan laittavan kovan vastustajansa lujille.

- Tshekki-pelin kannalta on tärkeää levätä oikealla tavalla, jotta olisimme vireessä kovassa ottelussa kovaa Tshekin joukkuetta vastaan. Tshekki tietää, ettei meitä vastaan ole helppoa pelata, joten he tulevat varmasti kovaa. Meidän on pyrittävä olemaan heille painajainen.

Tappio Tshekkiä vastaankaan ei vielä pilaisi Ranskan jatkohaaveita. Maanantaina Ranska kohtaa Pariisin lohkon heittopussin Slovenian.

- Slovenia-peli on suurin haasteemme. Mutta en keskity vielä siihen. On hyvä edetä peli kerrallaan, Bellemare päätti.

Pariisissa MM-kisat eivät näy juuri ollenkaan, mutta AccorHotels-areenalla tunnelma on hieno. Jääkiekko on saanut Pariisissa hyvää pr:ää.

Teksti: Otto Palojärvi, Pariisi