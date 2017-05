Tshekin NHL-tähti kehuu kansainvälisen tason nousua

Pariisin AccorHotels-areena oli sunnuntaina täynnä Ranskan ja Tshekin kohdattua jääkiekon MM-kisoissa. Kotiyleisö sai pettyä Tshekin voitettua 5-2, mutta Ranskan joukkueelle hurrattiin lopussa silti ja tunnelma ottelussa oli upea.

- Otimme liikaa jäähyjä ja annoimme heidän roikkua mukana pelissä. Ranska on ylivoimalla vaarallinen ja he tasoittivatkin. Sitten teimme toisen onnekkaan maalin ja kontrolloimme peliä sen jälkeen, kommentoi Tshekin NHL-tähti Jakub Voracek Sport Contentille.

Voracek kehui Ranskaa.

- Ranska pelaa mahtavasti. Heidän maalivahtinsa otti mahtavia koppeja. Teimme kuitenkin viisi maalia ja peli päättyi meille hyvin.

Voracek painottaa, että pienet jääkiekkomaat ovat parantaneet luisteluvoimaansa viime vuosina huomattavasti.

- Kaikki on kiinni luistelusta. Nämä joukkueet osaavat luistella. Ranska pelasi todella hyvin jo Suomea ja Kanadaa vastaan ja pelasivat hyvin meitäkin vastaan. Jääkiekon kannalta on hieno juttu, että peleistä tulee tasaisempia ja maailman kuutta parasta vastaan, Voracek totesi.

Voracekin mukaan Tshekillä on silti etua luisteluvoimastaan.

- Luistelimme todella hyvin. Se oli suurin etumme. Kolmannessa erässä pystymme saamaan etua, koska meillä on luisteluvoimaa enemmän jäljellä.

Voracek arvioi, että Suomen vaikeudet MM-turnauksessa johtuvat kansainvälisen jääkiekon erojen tasoittumisesta.

- En ole nähnyt paljoa heidän pelaamistaan. Kun he pelasivat, loukkasin itseäni. Suomella on tasokkaita pelaajia. Jääkiekon taso kovenee vuosittain. Pelit ovat tässä turnauksessa entistä tasaisempia. Meilläkin oli tänään vaikeuksia.

Oli kova peli. Turnauksessa olemme olleet hyviä aiemmissa peleissämme maalin edustalla, mutta tänään puuttui jotain. Oli paljon ylivoimaa, mutta emme käyttäneet niitä hyväksemme. Tshekki oli lopussa myös todella hyvä, harmitteli Tshekissäkin ammattilaisena pelannut Ranskan hyökkääjä Sacha Treille.

Ranskalle peli oli jo kuudes kahdeksan päivän sisään.

- Tiesimme, että on tiukka ohjelma, mutta muillakin on. Emme voi selitellä väsymyksellä. Mutta kaikki väsyvät ja sekin saattoi vaikuttaa, ettemme olleet maalin edustalla tänään niin hyviä, Treille totesi.

Jos Suomi häviää Sveitsille, voisi Ranska nousta puolivälieriin voittamalla maanantaina Slovenian.

- Tulee kova peli. Slovenia on hyvä joukkue, jolla on mennyt tässä turnauksessa huonosti. Varmasti he yrittävät reagoida. Meilläkin on yhä mahdollisuus puolivälieräpaikkaan. Yritämme saada kolme pistettä ja katsotaan sitten pistetilanne muiden pelien jälkeen, Treille totesi.

Treille on iloinen, että MM-turnauksessa Pariisissa on ollut hyvin yleisöä.

- En tiedä auttaako tämä jääkiekon nousua Pariisissa, mutta toivomme niin. Toivottavasti tämä turnaus jättää Pariisiin jälkensä ja voimme rakentaa tästä jotakin, Treille arvioi

Teksti: Otto Palojärvi / Pariisi