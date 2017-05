Leijonat nousi hienosti köysistä, Norja ainoa uhkaaja

Suomi voitti jääkiekon MM-kisoissa sunnuntai-iltana Sveitsin jatkoajalla 3-2. Sveitsi oli kahdella helpolla maalillaan johtanut ensimmäisessä erässä 2-0. Maalivahti Joonas Korpisalo vaihdettiin Harri Säteriin, joka piti maalinsa puhtaana.

Suomi hallitsi ottelua toisesta erästä eteenpäin selvästi. Kanada-pelin rasittama Sveitsi alkoi piiputtaa.

- Mun mielestä pelattiin hyvää lätkää koko peli. Kaveri teki kaksi maalia, mutta aika hienoa luonnetta näytettiin. Saatiin koottua ittemme ja ekan erän loppuun tärkeä maali. Se antoi meille lisää uskoa. Loistava puristus tasoihin, huikea yksilösuoritus ja voitto, kommentoi Sebastian Aho.

Valmentaja Lauri Marjamäki painotti ensimmäisessä erätauolla, että Leijonien on vaan jatkettava samaan malliin.

- Hän korosti, että meillä oli ihan hyvä erä ja saatiin paikkoja. Pelattiin silleen miten me haluttiin. Nopeasti käännettiin ja mun mielestä me oltiin vaarallisia. Kaveri vaan sai kaksi maalia. Sellaista lätkä on, Aho kertoi.

Sveitsillä oli lauantai-iltana Kanada-peli ja vähemmän palautumisaikaa kuin Suomella.

- Vaikea sanoa. En tiedä, vaikuttaako se. Jos vaikutti, niin vaikutti. Tää turnaus on kaikille yhtä rankka ja saman verran pelejä. Oli meilläkin peli eilen. -Norja-peli antoi uskoa, että me pystytään pelaamaan hyvää lätkää ja mun mielestä me ollaan tässä turnauksessa pelattukin hyvää lätkää, Aho kommentoi Suomen edusta palautumisajan suhteen.

Suomelta Sveitsi-ottelu oli MM-kisojen paras toistaiseksi. Hyökkääjä Oskar Osala allekirjoitti tämän.

- Kokonaisuutena oli varmaan paras. Sveitsin maalitkin oli vähän niin kuin ”broken play”. Sattui vain tulemaan yhtäkkiä täydellinen laukaus. Toinen maali oli ohjuri. Mun mielestä oli tosi ehjä peli ja ne maalit olisivat voineet olla tulematta.

Osala muistutti, ettei MM-kisoissa ole helppoja pelejä. Sveitsi ja Ranska ovat esimerkiksi nostaneet tasoaan paljon.

- Olen pelannut näiden maiden pelaajia vastaan KHL:ssä. Kyllä Suomessakin olisi hyvä huomata, kuinka hyviä pelaajia näillä pienemmillä maillakin on. Täällä ei ole enää helppoja pelejä.

Leijonat juhlisti voitollaan myös äitienpäivää.

- Todella hienolta tuntui seistä pelin jälkeen siniviivalla, katsoa Suomen lippua, kuunnella Suomen kansallislaulua ja ajatella äitiä. Se tuntuu mahtavalta, kommentoi Osala.

Maanantaina Leijonilla on välipäivä. Tiistaina vastaan tulee Kanada. Jos Norja kerää otteluista Kanadaa ja Valko-Venäjää vastaan neljä pistettä, on Suomen pakko kerätä Kanadalta pisteitä päästäkseen jatkoon.

- On niin monta asiaa, mihin ei voi vaikuttaa. Meillä on vielä peli Kanadaa vastaan jäljellä. Sen pitää pyöriä meidän päässä, kommentoi Aho.

Teksti: Otto Palojärvi, Pariisi