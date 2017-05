Nuorten Leijonien kultatähdet pääsevät seurakaveriensa kimppuun

Viime vuoden tammikuussa Nuorten Leijonien kultajoukkueessa pelanneet Sebastian Aho ja Mikko Rantanen ovat Leijonien MM-joukkueen sisäisen pistepörssin kärjessä Pariisin MM-kisoissa. Ahon tehot kuudesta ottelusta ovat 2+6=8 ja Rantasen 2+5=7.

Aho ja Rantanen pelaavat Pariisissa myös samassa ketjussa. Ketjun kolmas lenkki on Valtteri Filppula.

- Ihan hyvä startti oli. Sitten Ranska-peli oli huono sekä multa että joukkueelta. Sen jälkeen ollaan parannettu peli peliltä. Hyvää lätkää ollaan mun mielestäni pelattu niin joukkueena kuin kentällisinä, Aho sanoi Leijonien maanantain harjoitusten jälkeen.

Aho pelasi ennen MM-kisoja kuusi ottelua Leijonien World Cup -joukkueessa ja 82 peliä NHL:n runkosarjassa ensimmäisellä kaudellaan Carolinassa. Väsymys ei kuulemma paina.

- Se on jännä juttu, että kun ollaan pelattu nyt paremmin joukkueena, saa siitä lisää virtaa. Mulla tuntuu ihan hyvältä. Ei mulla ole missään vaiheessa ollut sellaista uupumusta tai väsymystä. Tiukoista voitoista saa aina lisää virtaa, Aho sanoi.

Aho uskoo Sveitsi-voiton nostavan taistelutahtoa.

- Onhan sillä merkitystä. Voitot on aina tärkeitä. Ne antavat lisää itseluottamusta joukkueelle. Tollainen 0-2 ja tullaan sieltä, niin se varsinkin antaa uskoa ja osoittaa vahvaa henkistä kanttia.

Ahon ja Valtteri Filppulan yhteistyö alkoi MM-kisoissa tahmeahkosti, mutta Sveitsi-ottelussa parivaljakon peli kulki jo hyvin. Aho ei säästele ylistyssanoja häntä 13 vuotta vanhempaa Filppulaa kuvaillessaan.

- Valle on pelaajana ihan huikea liideri ja huikea jään ulkopuolellakin. Ottaa kaikki huomioon. Hienon uran on pelannut, niin silti on tosi nöyrä ja hyvä äijä kaikille. Hänen pelilliset taitonsa ovat ihan huippuluokkaa. Sellainen joukkuepelaaja ja luotettava.

Rantasen mukaan ykkösketjun peli on parantunut joka ottelussa.

- Kun pelejä on alla, niin kemia alkaa löytyä paremmin ja tiedetään, mihin halutaan pelata ja miten halutaan pelata. Aika simppeliä se on. Pelien kautta se paranee, Rantanen sanoi.

Tiistaina Leijonat kohtaa Kanadan. Vuosi sitten Aho ei pelannut vielä NHL:ssä, kun Leijonat kohtasi Kanadan MM-kisoissa Pietarissa ja Moskovassa. Ahon mukaan lähestymistapa Kanadan kohtaamiseen ei ole kuitenkaan muuttunut.

- Ei silleen. Ehkä tiedän enemmän vastustajista ja pelaajista, keitä siellä on. Ei hirveästi muuta kuitenkaan lähtökohtia.

Tiistaina Aho kohtaa seurakaverinsa Jeff Skinnerin.

- Skinner pelaa meillä. Hänet mä tunnen hyvin. Kyllä mä sitten tiedän pelaajat sieltä.

Tulevasta kohtamaisestaan Aho ja Skinner eivät ole puhuneet.

- Ei ole ollut puhetta. Ollaan nähty tossa pari kertaa ja vaihdettu kuulumisia.

Aho uskoo Suomella olevan Kanadaa vastaan hyvät mahdollisuudet. Iso kaukalokin on kanadalaisille oudompi.

- Me voidaan tehdä siitä meidän etu. Koutsit on scoutanneet ja meillä on palaveri huomenaamulla. Nähdään, miten he pelaavat ja koitetaan löytää keinoja, miten me pystyttäisiin pärjäämään niitä vastaan.

Rantasesta on kivaa päästä tulee Kanadaa vastaan.

- Onhan se tietysti ihan kivaa. Kuusi peliä on pelattu ja tulee viimeinen peli ja kovin vastus. Siihen on kiva lopettaa. Kova peli tulee ja pitää olla valmis heti alusta asti, Rantanen sanoi.

Kanadan joukkueessa on mukana useampi Rantasen seurakaveri Coloradosta.

- Hyviä pelaajia siellä on. Matt Duchene oli World Cupissakin. Nathan MacKinnon oli World Cupissa siinä nuorten joukkueessa. Calvin Pickard on hyvä veskari. Pelasi paljon meillä ja pelasi hyvin, vaikka joukkueena ei häntä pystytty hirveästi auttamaan. Joukkueelle oli vaikea kausi. Tyson Barrie taisi jo lähteä kotiin. Mutta hyviä pelaajia siellä on, Rantanen sanoi.

Rantanen on jutellut seurakavereidensa kanssa Pariisissakin.

- Kyllä hotellilla olen nähnyt niitä. Ja hallillakin tulevat välillä vastaan. Ollaan vaihdettu kuulumisia. Kyllä ovat tykänneet kaupungista. Itsekin olen tykännyt. Täällä on hyviä ravintoloita ja muuta, niin saa ajan kulumaan, Rantanen totesi.

Teksti: Otto Palojärvi, Pariisi