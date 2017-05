Ranskassa todistettiin: Jääkiekon MM-kisoihin kuuluu 16 joukkuetta

Isäntämaa Ranska ei yltänyt jääkiekon MM-kisoissa puolivälieriin, mutta antoi näytteen edistymisestään. Ranska voitti kotiturnauksessaan neljä ottelua kaadettuaan Suomenkin 5-1.

Ranskan osalta MM-turnaus päättyi maanantaina 4-1 -voittoon Sloveniasta. Hyökkääjä Laurent Meunier ja Stanley Cupin 2010 voittanut maalivahti Cristobal Huet pelasivat samalla viimeisen A-maaottelunsa.

- Nyt on paljon tunteita. Tämä on ollut tunteiden vuoristorataa tänään ja jopa pelin aikana. Mutta yritin pysyä keskittyneenä ja saada homman hoidetuksi tämän joukkueen ja yleisön puolesta. On todella mukava lopettaa näin. Täällä Pariisissa sain tehdä sen perheeni ja kotiyleisön edessä. Tämä oli unelmani, että voisin joskus lopettaa näin, Huet sanoi tunteikkaana Sport Contentille.

Ottelun lopun komea seremonia ei yllättänyt maalivahtia, mutta lämmitti kyllä.

- Tiesin kyllä, että jotain tulee tapahtumaan. Osasin vähän edes varautua, Huet naurahti.

Huetin mukaan Ranska osoitti Pariisissa olevansa kova vastustaja kenelle tahansa.

- Näytimme tässä turnauksessa ehdottomasti hyviä asioita paljon. Meillä oli neljä iskukykyistä ketjua ja muutamia todella lahjakkaita pelaajia sekä myös paljon johtajuutta. Maalivahtipelimmekin onnistui. Meidän täytyy tietysti pysyä nöyrinä, mutta me otimme tänä vuonna jälleen yhden askeleen eteenpäin jääkiekkomaana, Huet linjasi.

Pariisin lohkossa kuusi joukkuetta taisteli tasaisesti pääsystä puolivälieriin. Kanada oli toki ykkönen, mutta hävisi jatkoajalla Sveitsille.

Norjakin oli pitkään taistelemassa puolivälieräpaikasta. Tiistaina joukkue hävisi Valko-Venäjälle 3-4, mutta ottelulla ei ollut Norjan sijoituksen kannalta enää merkitystä.

- Turnauksemme oli erittäin hyvä, jos tätä peliä ei lasketa. Oli vähän epäonneakin, ettemme selviytyneet puolivälieriin. Tänään tuli nolla pistettä, mutta pysyimme Valko-Venäjän edellä sarjataulukossa ja pidämme päämme pystyssä. Voimme olla tyytyväisiä, kommentoi Norjan NHL-hyökkääjä Andreas Martinsen Valko-Venäjän pelin jälkeen Sport Contentille.

Norja riisti pisteen sekä Suomelta että Tshekiltä.

- Kyllä Norjan jääkiekko menee eteenpäin. Tunnen, että kaikki pienemmät edistyvät. MM-kisat tulevat tiukemmiksi ja tiukemmiksi vuosittain, Martinsen sanoi.

Kölnin lohkossa Saksa onnistui voittamaan Yhdysvallat. Latviakin pelasi suurempiaan vastaan hyvin.

Kun muut ovat edistyneet, on Slovakia ottanut askelia taaksepäin. Se ei voittanut Kölnin lohkossa yhtään ottelua varsinaisella peliajalla. Tanska pärjäsi Slovakiaa paremmin jo toisissa perättäisissä MM-kisoissa.

A-sarjasta putoavat Slovenia ja Italia. Tilalle nousevat Etelä-Korea ja Itävalta.

Kaksi huonointa maata olivat selkeitä heittopusseja, mutta joukkuemäärän pitäminen 16 on perusteltua. MM-kisojen avulla jääkiekon suosio kasvaa.

Teksti: Otto Palojärvi ja Ville Hirvonen, Pariisi