Ruotsi sai vastustajakseen yllättäjä Sveitsin

Sveitsi jatkoi yllätyksiään jääkiekon MM-kisoissa. Tiistaina Pariisissa Sveitsi voitti Tshekin 3-1 ja sijoittui lohkossaan toiseksi. Sveitsi pelaa puolivälierissä Ruotsia vastaan.

- Oli kiva saada pisteitä jokaisesta alkulohkon ottelusta. Meiltä sellaista ei odotettu ja oli kiva yllättää. Harjoituspeli Kanadaa vastaan sekä Slovenia-ottelu olivat meille hyviä oppitunteja. Pojat ovat osoittaneet luonnetta ja toivottavasti se jatkuu vielä tästä eteenpäin, kommentoi Sveitsin hyökkääjä Thomas Rufenacht.

Rufenacht pelaa MM-kisoissa nyt toista kertaa oltuaan mukana aiemmin 2014. Seuratasolla hän edustaa SC Berniä. MM-kisapaikastaan hän ei ollut yllättynyt,

- Pudotuspelit menivät hyvin minulta, joten en ollut yllättynyt. Toivoin valintaa kisoihin, mutta en voinut olla varma, koska emme tienneet, miten paljon kavereita tulisi NHL:stä.

Edellisellä kerralla, kun Rufenacht oli mukana MM-tasolla, ei Sveitsi päässyt puolivälieriin.

- Myös 2014 pelasimme hyvin. Oli vähän huonoa onneakin, kuten USA-ottelussa. Putosimme vain yhden pisteen erolla. Pelit olivat silloinkin tasaisia.

Rufenachtin tausta on erikoinen.

- Kasvoin Madisonissa Wisconsinissa. Vanhempani muuttivat sinne Sveitsistä, kun olin kuusi kuukautta vanha. Isoveljeni oli kuukauden vanhempi. Hän pelasi maalivahtina. Jääkiekko on ollut minulle aina intohimo.

- Tulin Sveitsiin 2003. Ajattelin, että voisin hyvin kehittyä siellä ja ehkä menisin takaisin, Rufenacht jatkaa.

Ruotsi on Sveitsille puolivälierissä kova haaste.

- Hyvin organisoitu tasaisen hyvä joukkue. Pelaavat fyysisesti. Lundqvist tuli vielä heidän maalilleen ja heillä on todella hyviä puolustajia, kuten Hedman. Lahjakas joukkue, Rufenacht kuvaili vastustajaa.

Sveitsi luottanee vastahyökkäyksiin ja maalivahtipeliin. MM-kisoihin Sveitsin kolmosmaalivahdin roolissa tullut Niklas Schlegel torjui Tshekin kumoon.

- Siitä lähtien, kun tulin Sveitsiin, olen nähnyt, että Sveitsillä on ollut MM-kisoissa hyvää maalivahtipeliä. Nytkin meillä on hyvistä maalivahdeista ylitarjontaa. Isoissa peleissä maalivahtipelin on onnistuttava ja meidän kannaltamme näyttää hyvältä, totesi Rufenacht.

Tshekin leirissä tunnelma oli pettynyt.

- Halusimme voittaa ja pysyä kakkospaikalla. Meillä oli motivaatiota ja MM-kisoissahan ei koskaan halua hävitä. Täytyy antaa Sveitsille paljon tunnustusta. He blokkasivat monia laukauksia ja pelasivat kovaa ja nopeaa peliä. Emme saaneet paikoistamme maaleja ja pidettyä lopussa riittävästi kiekkoa, kommentoi Tshekin pelaaja Michal Repik.

Repik myöntää, ettei Tshekillä Sveitsi-ottelun esityksellä olisi jakoa puolivälierissä.

- Sveitsi pelasi kovaa ja meidän olisi oltava parempia, Repik ilmoitti.

Tshekki kohtaa puolivälierissä joko USA:n tai Venäjän. USA kukisti Venäjän 5-3 ja voitti lohkonsa. Ensimmäisen tappionsa kokenut Venäjä sai tyytyä kakkostilaan.

Teksti: Otto Palojärvi, Pariisi