Kehnohko esitys, Leijonilla ei jakoa Kanadaa vastaan

Suomi päätti alkusarjaurakkansa jääkiekon MM-kisoissa 2-5 -tappioon Kanadalle. Leijonat jäähyili onnensa ohi, eikä Kanadalla ollut vaikea iltapuhde.

- Jos pääsee noin hyville paikoille, niin kyllä ne tekee aina. Ei oikein pitäisi päästää tommoisille paikoille, kommentoi Suomen joukkueen ainoa NHL-puolustaja Julius Honka Kanadasta Sport Contentille.

- Tällaiset jengit aika hyvällä prosentilla laittaa paikoistaan. Meidän pitää vaan olla tarkempia joka ikisessä tilanteessa, joka tulee. Näin se vaan menee, Honka jatkoi.

Jani Lajunen tasoitti ensimmäisessä erässä heti Kanadan avausmaalin jälkeen, mutta sitten Kanada meni menojaan.

- Eipä siitä hirveästi jäänyt käteen. Hävittiin ja annettiin vastustajalle todella helppoja maaleja, Lajunen sanoi ottelun jälkeen.

Lajunen ei ole perinteinen maalintekijä. Hyökkääjä ei edes muistanut, milloin hän on viimeksi osunut MM-kisoissa. Oikea vastaus on vuoden 2011 MM-turnaus.

- Enpä muista. Kyllä siitä taitaa aika paljon aikaa olla, Lajunen sanoi.

Lajunen tietää kokeneena pelaajana, ettei tiistain tappioon saa jäädä pitkäksi aikaa. Se pitää käsitellä nopeasti.

- Nyt nollataan tämä. Me tiedetään, että seuraava on kuoleman peli. Se pitää voittaa, jos haluaa eteenpäin. Kyllä kaikki pitää laittaa likoon. Ne ovat yleensä aika helppoja pelejä valmistautua. Sä tiedät, että sulla on vaan yksi paikka ja kaikki laitetaan siihen likoon ja sitten katsotaan, mihin se riittää, Lajunen linjasi.

Leijonat pelaa puolivälierissä torstaina Yhdysvaltoja vastaan.

- Jatkopelit on ihan erilaisia. Kyllä me siitä lähdetään, että kaikki peliin vaan siellä ja unelma elää. Tällä ei onneksi ollut ollut sinänsä merkitystä, mutta kyllä kaikki pelit merkkaa pienissä osa-alueissa. Aika kovalla prosentilla ne laittaa paikoistaan sisään, kommentoi Honka.

Suomi voitti alkusarjassa vain kaksi peliä varsinaisella peliajalla. Hongan mukaan positiivista oli, että peli parani loppua kohden.

- Olen tyytyväinen. Nouseva trendi koko ajan turnauspeleissä pitääkin olla.

Lajunen on ollut kaatamassa MM-tasolla isoja maita. MM-kisoissa 2011 Suomi voitti kultaa.

- Kamppailupelaamista pitää parantaa. Tänään annettiin aika simppelit ja halvat maalit Kanadalle. Sitä pitää parantaa ja luistelua. Silloin luulen, että siitä tulee ihan hyvä. Kun kiekko saadaan alueella ja päätypeli käyntiin, niin kyllä me sieltä sitten saadaan paikkoja, Lajunen totesi USA-ottelusta.

Teksti: Otto Palojärvi ja Ville Hirvonen, Pariisi