Farssi Pariisissa: Tuomari haistatteli Lasse Kukkoselle ja lähetti tämän jäähylle

Tuomaritoiminta ei vaikuttanut Kanadan ja Suomen jääkiekon MM-kisaottelun lopputulokseen. Kanada oli selvästi parempi ja voitti 5-2.

Silti tuomarifarssi jätti aihetta koviin jälkilöylyihin. Ottelun päätuomari Mark Lemelin sanoi Suomen kapteenille Lasse Kukkoselle "fuck you", kun Kukkonen tiedusteli, mistä syystä Sebastian Aho sai jäähyn.

Kun Kukkonen sanoi, että eihän niin voi tuomari pelaajalle sanoa, antoi tuomari hänelle kymmenen minuutin käytösrangaistuksen.

- Tuomareilla on tunnetta pelissä, mutta tuollaista en ole ennen nähnyt, kommentoi Kukkonen.

Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki hämmästeli tuomarin käytöstä.

- Se oli aika ihmeellistä. Se Sebastian Ahon jäähykin oli ihmeellinen, kun sitä katsottiin videolta. Ei siinä tapahtunut mitään. Lasse yritti kysyä, eikä ilmeisesti saanut mitään sanottua. Tuomari antoi painokelvottoman sanan meidän kapteenille ja pisti vielä kympin. En mä kyllä ymmärrä tämmöistä käyttäytymistä, Marjamäki sanoi.

Suomi saattaa valittaa tapahtuneesta.

- Se on jonkun muun tehtävä kuin mun, Marjamäki totesi.

Erotuomaritoiminta on puhuttanut MM-turnauksessa vuodesta toiseen ja Pariisissakin on nähty useita erikoisia tuomariratkaisuja. Kansainvälisen Jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel, joka itsekin on erotuomari, on keskittynyt kuitenkin kehumaan tuomareita.

Lemelin tuomitsi aiemmin NHL:ssä. Hän sai sieltä kuitenkin lähtöpassit.

Teksti: Otto Palojärvi, Pariisi