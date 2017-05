Lauri Marjamäki ei lähtenyt ”ähäkuttilinjalle”

Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki sai niskoilleen murskakritiikkiä läpi jääkiekon MM-kisojen aina puolivälierävaiheeseen saakka. Suomen heikosta esityksestä viime syksyn World Cupissa tullut loka kaadettiin jo Marjamäen niskaan ja MM-kisojen alkusarjaottelun tappio Ranskalle voimisti vaatimuksia Marjamäen erottamiseksi.

MM-jääkiekon pelisysteemi on armollinen. Puolivälieräottelun 2-0 -voitto Yhdysvalloista muutti Leijonat kerralla lampaista sankariksi.

- Tiistain Kanada-peli opetti ja pystyttiin kusettamaan USA:ta tossa pelisysteemissä. Otettiin hattu kauniiseen käteen ja pistettiin puolustuspeli kohdilleen, kommentoi Marjamäki.

- Tiedettiin, että valtava määrä taitoa oli vastassa. Pystyttiin puolustamaan niiden suorat hyökkäykset ja kääntöpeli pois. Pysyttiin jäähyttömänä ja sitä kautta tuli avain voittoon, Marjamäki jatkoi.

Marjamäen mukaan vastoinkäymiset ovat kasvattaneet joukkuetta.

- Hyviä pelejä on pelattu kovassa paikassa ja otettiin pakkovoittoja, että päästiin pudotuspeleihin. Joukkue pysyi rauhallisena alusta loppuun saakka.

Joukkuehenkikin on Marjamäen mielestä erinomainen.

- Lasse Kukkonen sanoi, ettei ole ikinä ollut tämmöisessä joukkueessa, jossa on näin hyvä ilmapiiri, vaikka on mukana kymmenettä kertaa MM-kisoissa. Se on aika paljon sanottu, Marjamäki sanoi.

- Hyviä ja oikeanlaisia tyyppejä. Kaikki on tasa-arvoisia. Kukaan ei leiki mitään staraa. Kaikki on tosi sitoutuneita. Meillä on nastaa keskenämme. Luottamus on kaiken a ja o, Marjamäki jatkoi.

Marjamäen mukaan valmentajan osaamista ei mitata yksittäisessä ottelussa.

- Yhden jääkiekko-ottelun voi voittaa kuka tahansa. Ei me tässä olla yhtään parempia pelaajia tai valmentajia kuin ennen tätä ottelua. Pistetään asioita perspektiiviin.

Marjamäki ei ole seurannut mediaa.

- Mä olen ollut koko ajan luottavainen. En tiedä kritiikkivyörystä, kun en ole seitsemään viikkoon avannut mediaa. Ystävät on sanoneet, että siellä on aikamoista touhua. Mutta kivaahan se on, että jääkiekosta puhutaan. Tää on ykköslaji Suomessa, Marjamäki sanoi.

- Mun mielestä urheilu on positiivinen asia ja mun mielestäni on aika nastaa, että me saadaan olla täällä mukana. Hienoa, että Leijonat herättää kiinnostusta, Marjamäki jatkoi.

Marjamäki painottaa, ettei hänen itseluottamuksensa muutu, jos yksittäinen peli menee huonosti ja yksi paremmin.

- Mä olen 39-vuotias nuori valmentaja ja olen kovissa joukkueissa saanut olla mukana. En mä mittaa itseäni yhden voiton perusteella. Isommassa kuvassa mun itseluottamus ja itsetunto koostuu.

Marjamäki ei myöskään halua näpäyttää mediaa ja kriittisiä Leijona-faneja.

- En mä ole sellainen ihminen, joka haluaa, että näpäytetäänpä tai muuta. Mun mielestä on ihan lapsellista touhua, että vaaditaan näpäyttämään. Hienoa, että jääkiekosta kirjoitetaan. Totta kai toivoisi, että se olisi positiivisesta näkökannasta.

Teksti: Otto Palojärvi, Köln