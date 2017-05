Ruotsia nöyryyttäneet Nuoret Kultaleijonat hakevat samaa nyt miesten kisoissa

Suomi on viimeksi voittanut Ruotsin jääkiekon miesten arvoturnauksessa 2011 MM-finaalissa (6-1). Nuorten MM-turnauksissa Suomi on ollut Ruotsille viime vuosina kuitenkin ilkeä vastustaja.

Alle 20-vuotiaiden MM-finaalissa 2014 Malmössa Suomi voitti Ruotsin jatkoajalla. Helsingissä 2016 nuorten MM-välierässäkin Suomi voi voiton, vaikka Ruotsi oli silloinkin suosikki.

- Totta kai sytyttää. Huippuäijiä vastassa ja totta kai se on kiva ottaa mittaa kovista äijistä. Parhaat vastassa, mikäs sen hienompaa, vuoden 2014 kultamitalisti puolustaja Mikko Lehtonen kommentoi Kölnissä perjantaina.

Ruotsi on vastustajana Lehtoselle tietysti erityinen.

- Aina pieni extraefortti, kun pelataan Ruotsia vastaan. Semmoinen pieni kutina on, mutta ei sitä tarvitse hirveästi miettiä. Yksi peli muiden joukossa. Koitetaan nauttia siitä.

Ottelua seurannee Suomessa tv:stä noin kaksi miljoonaa ihmistä.

- Koitetaan jättää ne ajatukset väliin. Se on yksi peli, mutta totta kai se on hienoa, että Suomea kiinnostaa ja ihmiset katsoo. Koitetaan pelata parhaamme mukaan, Lehtonen totesi kovasta kiinnostuksesta.

Malmön finaalin hyvät muistot tuovat Lehtoselle tietysti itseluottamusta.

- Hyviä muistoja Ruotsista. Olen kaksikymppisten kultaakin voittanut Ruotsia vastaan, joten mikäs sen hienompaa, kun ottaa voitto Ruotsista.

Vuoden 2016 nuorten kultajoukkueesta Kölnissä ovat mukana Sebastian Aho, Mikko Rantanen ja Jesse Puljujärvi.

- Varmasti kokemuksesta aina oppii. Meidän joukkueessa on monia, jotka on pelanneet vastaavia pelejä ja pystyneet voittamaan. Se on meille voimavara, Aho totesi hyvistä muistoista.

Päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan Ruotsi-ottelusta tulee erilainen kuin Suomen 2-0 -voittoon torstaina päättyneestä USA-ottelusta.

- Kyllähän Ruotsi pelaa ihan erilaista hyökkäyspeliä. Pelkästään pakisto pystyy rytmittämään sitä peliä. Aika lailla pakkien kautta se peli tulee.

- Haluttaisiin päästä siihen tilaan, että tulee joku joukkue ja sen nimi on joku joukkue. Siihen me ollaan pyritty. Ei tarvitsisi omaa pakkaa lähteä sekoittamaan, Marjamäki jatkoi.

World Cupissa viime syyskuussa Ruotsi voitti Suomen 2-0, kun pelattiin parhailla joukkueilla, mutta EHT-turnauksissa Suomi on voittanut Ruotsin kolmesti.

- Ruotsia vastaan on pelattu tänä vuonna viisi kertaa ja kolme peliä on voitettu. World Cupissa hävittiin ja joulukuussa hävittiin, mutta muissa peleissä on pystytty kääntämään ja saatu itseluottamusta, Marjamäki sanoi.

Suomen joukkueessa on paljon kokemustakin. Mukana on useita pelaajia, jotka olivat kaatamassa Ruotsia 2011, 2014 tai 2016.

- Kyllähän meillä on kokeneita ja voittaneita pelaajia. Ei montaa kaveria ole, jotka eivät olisi jotain uransa aikana voittaneet. Se on iso apu meille, Marjamäki totesi

Teksti: Otto Palojärvi, Köln