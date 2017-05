Pakkasukkokaan ei auttanut, Venäjä suli Kanadalle

Jääkiekon MM-kisoissa Kölnissä nähtiin lauantaina huikea välieräottelu Venäjän ja Kanadan välillä. Katsomossa oli tuhansia venäläisiä ja Rossija-mylvintä loi upean tunnelman. Venäjän lippua oli heiluttelemassa itse pakkasukkokin.

Venäjä johti ottelua toisen erän jälkeen 2-0. Kolmannessa erässä Kanada syttyi kuitenkin hurjaan takaa-ajoon ja voitti ottelun 4-2.

- Venäjä pelasi hyvin. He tekivät peliä. Mekin teimme hienoa työtä noustuamme takaisin, mutta Venäjälle on annettava tunnustusta. Heillä on hieno joukkue, kommentoi Kanadan hyökkääjä Alex Killorn Sport Contentille.

Kolmanteen erään Kanadan valmentaja Jon Cooper antoi yksinkertaisen ohjeen.

- Sanoi vain, että pidetään päät pystyssä ja pelataan jääkiekkoa samalla tavalla kuin aiemminkin olemme tässä turnauksessa pelanneet. Oli kiva saada ylivoimamaali kolmannen erän alkuun. Saimme siitä momentumin, Killorn sanoi.

Katsomossa oli valtavasti venäläisiä. Killornin mukaan se ei vaikuttanut Kanadaan.

- Olemme tottuneet siihen jo täällä. Pelasimme Saksaa vastaan samassa tilanteessa, kun oli paljon saksalaisfaneja. On kiva, kun on paljon meteliä, Killorn totesi.

Killornin mukaan Kanada kohtasi toistaiseksi kovimman vastuksen.

- Kyllä oli varmasti kovin peli tähän saakka. Vastustajalla oli niin paljon taitoa. Vaikeaa oli tehdä peliä, kun sai pelätä, että saisivat vastahyökkäyksen. Paras joukkue toistaiseksi, jota vastaan olemme pelanneet.

Venäjän leirissä tunnelma oli alamaissa. Joukkueen NHL-tähdet eivät halunneet jutella medialle englanniksi. Valmentaja Oleg Znarok oli pressitilaisuudessa varsin vähäpuheinen.

- Onnittelut Kanadalle. Ottelu oli erittäin hyvä. Onni ei ollut tänä iltana puolellamme, kommentoi Znarok.

Znarok kehui pelaajiaan

- Pelaajani taistelivat hyvin. Mutta tämä on vain peliä.

Venäjä vaikutti kolmannessa erässä väsyneeltä. Joukkueella oli takana Pariisin pikareissu junalla Tshekki-peliin.

- Sillä ei ollut merkitystä tähän. Ei se vaikuttanut, kommentoi Znarok asiasta.

Venäjä jäi kultamitaleitta nyt kolmannessa perättäisessä MM-turnauksessa. Kanada metsästää sunnuntaina kolmatta perättäistä MM-kultaansa.

Teksti: Otto Palojärvi, Köln