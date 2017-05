Ruotsilla tilaisuus Kanadan putken katkaisuun

Jääkiekon MM-turnaus huipentuu sunnuntai-iltana Kanadan ja Ruotsin väliseen MM-finaaliin. Molemmissa joukkueissa riittää NHL:n huippupelaajia.

Kanada on viime vuosina hallinnut jääkiekon arvoturnauksia. Sotshin 2014 olympiakullan jälkeen Kanada voitti MM-kultaa 2015 ja 2016 hävittyään näissä turnauksissa 20 ottelustaan vain yhden. Viime syksynä Kanada voitti parhaiden pelaajien World Cupin häviämättä siinä turnauksessa otteluakaan.

Pariisin ja Kölnin MM-turnauksessa Kanada on hävinnyt Sveitsille jatkoajalla. Siinä ottelussa Kanada sortui löysäilyyn ja aliarvioi vastustajansa.

Muuten Kanadan peli on kulkenut sutjakkaasti. Nousu Venäjää vastaan kolmannessa erässä 0-2 -tappioasemasta 4-2 -voittoon oli kanadalaisilta vakuuttava näyttö.

Sunnuntaina Ruotsia vastaan Kanada ei ole kuitenkaan selkeä suosikki. Ruotsilla on jalkeilla peräti 19 NHL-pelaajaa.

Välierässä Suomea vastaan Ruotsi pääsi melko helpolla. Leijonat taipui 1-4.

Ruotsin kapteeni Joel Lundqvist povaa sunnuntaille erilaista haastetta.

- Tulee erilainen peli. Vastustaja on aggressiivisempi. Kiekon kanssa pitää olla tarkka ja täytyy pitää sitä hyökkäyspäässä. Täytyy pelata kuitenkin omaa peliä kuin tänäänkin, kommentoi Lundqvist Sport Contentille.

Joel Lundqvistin kaksoisveli Henrik Lundqvist torjui Suomea vastaan vakuuttavasti.

- Pelaaminen veljeni kanssa on erityistä. Ottelussa sitä ei ajattele, mutta muuten on kivaa. Huomenna tarvitsemme veljeäni kyllä. Kovin peli tulee turnauksessa, Joel Lundqvist sanoi.

Henrik Lundqvistin pelaaminen sunnuntaina on kuitenkin epävarmaa. Suomi-ottelun lopussa hän loukkasi itseään.

Washington Capitalsin tähtipelaaja Nicklas Bäckström odottaa Kanada-pelistä fyysisempää ottelua.

- Tulee täysin erilainen matsi. Kovempaa karvausta keskialueella. Täytyy pelata kiekon kanssa paremmin ja olla terävämpi, Bäckström sanoi.

Bäckström tuli MM-kisoihin kesken turnauksen. Hänen seurajoukkueelleen Washington Capitalsille kausi oli pettymys joukkueen oltua NHL:n mestarisuosikki. Bäckström kaipaakin MM-kullasta revanssia.

- Putoamme jatkuvasti playoffeista ja siksi olen usein mukana MM-kisoissa. Mutta minut haluttiin tähän joukkueeseen ja on hienoa, että saa edustaa maataan. Se on suuri ylpeydenaihe. Ja sain auttaa joukkueen finaaliin, Bäckström totesi.

Ruotsi on viimeksi voittanut MM-kultaa 2013 ja sitä ennen 2006, jolloin Tre Kronor voitti myös olympiakultaa. Ruotsin pelaajakehitys on viime vuosina ollut kovalla tasolla ja maalla on NHL:ssä neljä joukkueellista pelaajia, mutta maajoukkueturnauksissa se ei ole näkynyt suurmenestyksenä.

Jos Ruotsi voittaa MM-finaalissa Kanadan, voi sitä pitää Ruotsin jääkiekon tämän vuosikymmenen merkittävimpänä saavutuksena.

Teksti: Otto Palojärvi, Köln