Jari-Matti Latvalalle paha takaisku

Jari-Matti Latvala antoi rallin MM-taistossa paljon tasoitusta Portugalin rallissa. Kisassa Latvalalla riitti vastoinkäymisiä ja sairastelun takia hän joutui käymään sairaalassakin.

Latvala taisteli koko rallin ajan kuumetta vastaan ja joutui lauantaina käymään sairaalassa nesteytyksessä. Ennen lauantain ulosajoaan Latvala johti rallia.

- Olen onnellinen, että tämä on vihdoin nyt ohi. Olen joutunut taistelemaan itseni kanssa koko viikon. Nyt se on kuitenkin ohi ja tallimme sai joitakin pisteitäkin, Latvala kertoi maalissa WRC:lle yskimisensä lomassa.

Latvala oli lopputuloksissa yhdeksäs. Kisan päättäneeltä power stagelta hän ei saavuttanut pisteitä, joten koko viikonlopun saldoksi Latvalalle jäi kaksi pistettä.

Sebastien Ogier ajoi kisan voittoon ja saavutti power stagelta vielä yhden lisäpisteen. Kun ennen Portugalin rallia Ogier johti Latvalaa 16 pisteellä, kasvoikin ero Ogierin hyväksi Portugalissa 40 pisteeseen.

Kaudesta on ajamatta seitsemän kisaa ja Latvalalla on yhä mahdollisuuksia mestaruuteen, mutta haaste on Latvalalla nyt vaikeampi. Portugali oli sellainen kisa, josta Latvalan olisi pitänyt ottaa paljon pisteitä. Asfaltilla Toyotan kilpailukyky on heikompi ja seitsemästä kisasta kaksi ajetaan asfaltilla.

MM-sarjan kakkospaikalle Latvalan edelle nousi Hyundain belgialaiskuski Thierry Neuville. Hän sijoittui Portugalissa toiseksi ja nappasi power stagelta neljä lisäpistettä. Ogierista Neuville on jäänyt 22 pistettä.

Ogierin tallikaveri Ott Tänak ajoi Portugalissa neljänneksi taisteltuaan välillä voitostakin. Tänak voitti power stagen ja on MM-sarjassa neljäntenä enää kolmen pisteen päässä Latvalasta.

Toyotan suomalaisista Portugalissa on paras Juho Hänninen, joka sijoittui seitsemänneksi. Hänninen nappasi tärkeitä pisteitä, mutta mitenkään häikäisevästi hän ei kisassa ajanut.

Esapekka Lapin debyyttiä Toyotalla seurattiin mielenkiinnolla. Lappi teki virheitä, mitä osattiin odottaakin. Hän saavutti kisasta kuitenkin kolme pistettä oltuaan lopputuloksissa kymmenes ja power stagella neljäs.

Rallin MM-sarjan seuraava kisa ajetaan Sardiniassa 8.-11. kesäkuuta. Toyotalta ja Latvalalta tarvitaan silloin hyvää tulosta, jotta mestaruus ei lipeäisi käsistä.