Pekka Rinne Stanley Cupin finaaleihin

Jääkiekkomaalivahti Pekka Rinne pelaa elämänsä kevättä, joka huipentuu Stanley Cupin finaaleihin. Maanantaina Rinne torjui 38 kertaa, kun hänen seuransa Nashville Predators voitti Anaheim Ducksin 6-3. Nashville päihitti Anaheimin lännen konferenssifinaaleissa otteluvoitoin 4-2.

- Sitten päätössummeri soi, se on mahtava tunne, Rinne hehkutti Nashvillen verkkosivuilla.

Ajatusten kurissa pitäminen on ollut vaikeata mahtavan kevään aikana. Varsinkin sen jälkeen, kun Nashville löi Anaheimin lauantaina ja eteni voiton päähän Stanley Cup -finaaleista.

- Sitä ei halua ajatella liikaa. Stanley Cup -finaalit ovat olleet takaraivossa, mutta ajatusta on tullut pidäteltyä, Rinne kertoi.

Rinne teki NHL-debyyttinsä kaudella 2005-06. Hän oli lähtenyt NHL:ään 2005 Kärppien kakkosveskarin roolista. Nashvillen ykkösvahti Rinteestä tuli 2008-09.

- Tämä on toteen tullut unelma. Hassua sinänsä, että kaiken tämän ympärillämme pyörineen härdellin jälkeen olemme yhä nälkäisiä. Meillä on tilaisuus pelata Stanley Cupista! Se on aika mahtava fiilis. Siihen on tehty työtä pitkän, pitkän aikaa, 34-vuotias Rinne intoili.

Nashville Predators aloitti NHL:ssä 1998. Stanley Cupin finaaleissa seura on mukana ensi kertaa.

Tennesseen osavaltiossa sijaitseva kantrikaupunkina tunnettu Nashville ei ole perinteistä jääkiekkoaluetta. Predators on kuitenkin herättänyt tänä keväänä tunteita sellaisissakin nashvillelaisissa, jotka eivät jääkiekkoa normaalisti seuraa.

- Carolina oli upea kokemus. Meillä oli myös siellä loppuunmyytyjä halleja ja loistavia faneja. Meininki Nashvillessä on lähtenyt käsistä. Keskikaupungilla on energiaa. Fanimme, jotka ovat olleet niin kannustavia niin monen vuoden ajan, tuovat energiaa halliin. Homma on mennyt sille tasolle, että en tiedä onko vastaavaa muualla NHL:ssa. Faniemme ja joukkueen suhde on mahtava, kommentoi Predatorsin päävalmentaja Peter Laviolette.

Laviolette valmensi Carolina Hurricanesin Stanley Cupin mestaruuteen 2006. Nashville Predatorsin valmentajana hän aloitti 2014.

Predators kohtaa Stanley Cupin finaaleissa joko Pittsburgh Penguinsin tai Ottawa Senatorsin. Hallitseva mestari Pittsburgh johtaa itäisen konferenssin finaalisarjaa otteluvoitoin 3-2.