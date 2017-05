Tehottomuus vaivaa HJK:ta, kahdesti peräkkäin maaleitta

HJK:lla pitäisi olla jalkapallon Veikkausliigan laadukkain pelaajamateriaali. Puolustuksen osalta homma näyttääkin toimivan, kun joukkueen verkkoon ei neljässä edellisessä ottelussa ole tehty maaliakaan. Hyökkäyksen osalta on kolmessa viimeisessä ottelussa takkuillut kuitenkin pahasti.

Lauantaina HJK pelasi jo toisen perättäisen 0-0 -ottelunsa. Stadin derbyssä tiistaina HIFK piti maalinsa puhtaana täydet 90 minuuttia. Lauantaina Lahdessa samaan kykeni FC Lahti.

HJK jatkaa sarjan kärjessä. Se on päästänyt kymmenessä ottelussaan vain viisi maalia. FC Lahti on päästänyt yhdeksässä ottelussa seitsemän maalia, mikä sarjassa on toiseksi vähiten.

- HJK:ta vastaan piste on tietysti hyvä, mutta kotona pitäisi voittaa jokainen ottelu. Puolustus toimi muutamaa hetkeä lukuun ottamatta hyvin. Ensimmäisellä jaksolla oli kymmenminuuttinen, jolloin olimme huonoja. Kenttätasapainomme ei pysynyt ja vastustaja pääsi hyödyntämään sitä. Hyökkäyksessä meillä ei ollut tarvittavaa malttia. 0-0-tulos oli mielestäni reilu, sillä Vasjutin torjui kertaalleen ja vastustajan maalivahdilla ei tainnut olla yhtään torjuntaa, FC Lahden valmentaja Toni Korkeakunnas kertoi Veikkausliigan verkkosivuilla.

KuPS ja VPS ovat enää pisteen päässä HJK:sta. VPS voitti vieraissa PS Kemin 1-0 ja KuPS RoPsin samoin lukemin.

FC Inter toipui tiistain Kemi-tappiosta voittamalla HIFK:n Helsingissä 2-0. HIFK:n valmentaja Antti Muurinen totesi joukkueensa olleen väsynyt.

Alkukauden alisuorittajat SJK ja IFK Mariehamn pelasivat Seinäjoella 1-1 -tasapelin. SJK on sarjassa viidentenä ja IFK Mariehamn yhdeksäntenä.

Jyväskylässä JJK otti kauden avausvoittonsa. FC Ilves kaatui yllättäen 3-1. JJK oli kahdeksassa ensimmäisessä pelissään kerännyt vain kaksi pistettä.