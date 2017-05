Arsenal ja Barcelona saivat lohtua

Arsenal pelasi Englannin jalkapallon Valioliigassa Arsene Wengerin komennossa jälleen heikon kauden. Viitostila ei ollut sellainen tulos, jota Arsenalin tasoiselta odotettiin ja heikon kautensa myötä Arsenal jäi Mestareiden liigasta rannalle.

Arsenalin kausi päättyi lauantaina Lontoon Wembleyllä kuitenkin FA Cupin mestaruuteen. Loppuottelussa Arsenal kukisti Valioliigan mestaruuden voittaneen Chelsean 2-1.

- Meidän suorituksemme oli uskomattoman hyvä aivan alkuminuuteilta asti. Tämä joukkue on kärsinyt. Nyt se on yhtenäinen ja he vastasivat huutoon. He pelasivat mahtavan hienoa jalkapalloa tänään. Paras peli tällä kaudella, Wenger suitsutti lehdistötilaisuudessa.

Wengerille on vaadittu potkuja. Jos hän valmensi Arsenalissa lauantaina viimeistä kertaa, oli tuloksena ainakin uskomaton saavutus.

- Olen todella ylpeä, että olen voittanut nämä seitsemän kertaa FA Cupin loppuottelussa, Wenger sanoi.

Wenger on valmentanut Arsenalia vuodesta 1996. Seura ei ole voittanut Valioliigan mestaruutta 13 vuoteen. Wenger ilmoitti jatkonsa kohtalon selviävän ensi viikolla.

FC Barcelona jäi Espanjan La Ligassa hopealle Real Madridin vietyä mestaruuden. Espanjan Cupin Copa del Reyn finaalissa Barcelona voitti kuitenkin Deportivo Alavesin 3-1.

Aiemmin viikolla veropetoksesta 21 kuukauden ehdollisen vankeustuomion ja miljoonien sakot saanut Lionel Messi oli ottelun sankari. Hän teki avausmaalin ja kunnostautui myös maalisyöttäjänä. Pytyn ratkaisseen maalin viimeisteli Neymar.

Saksan Cupin finaalissa koettiin suomalaispettymys, kun maalivahti Lukas Hradeckyn edustama Eintracht Frankfurt taipui Borussia Dortmundille 1-2. Ranskan Cupin finaalissa Paris Saint-Germain voitti viime hetken omalla maalilla Angersin 1-0.

PSG jäi Ranskan liigassa Monacon jälkeen hopealle. Dortmund jäi Bundesliigassa Bayern Münchenin ja RB Leipzigin jälkeen pronssille. Cup-mestaruudet varmasti lohduttivat.