Jätettiinkö Kimi Räikkönen toiseksi tallimääräyksellä?

Suomalaisittain toiveet olivat Monacon F1-kisassa sunnuntaina korkealla Kimi Räikkösen startattua kisaan paalupaikalta. Räikkönen jäi kisassa kuitenkin toiseksi.

Räikkönen sai johtaa startin jälkeen 34 kierrosta. Kärkipaikkansa hän menetti tultuaan varikolle. Sen jälkeen Vettel otti autostaan enemmän irti ja pystyi 40. kierroksella pysähdyksensä tehtyään palaamaan Räikkösen edelle kärkeen.

Vettel hallitsi kisaa viimeiset 38 kierrosta ja ajoi voittoon, vaikka turva-auto vei kertaalleen hänen etumatkansa.

- Oli aika kova kisa. Piti olla kärsivällinen. Renkaat alkoivat liukua ensimmäisellä stintillä ja oli aika epämukavaa, mutta sitten oli muutamia kierroksia, joiden aikana renkaat toimivat aika hyvin. Pystyin käyttämään tilaisuuteni ja pääsemään edelle, kommentoi Vettel Nico Rosbergin suorittamassa tv-haastattelussa.

- Ei ollut todella, vastasi Vettel, kun Rosberg kysyi, oliko suunnitelmana alun perinkin, että Vettel olisi Räikköstä pidempään radalla.

Räikkönen vaikutti harvinaisen pettyneeltä.

- Tämä on tietysti kakkostila, mutta ei tunnu kamalan hyvältä. Joskus menee näin, Räikkönen sanoi.

Räikkönen ei osannut antaa vastausta, kun Rosberg tiedusteli syitä, miksi Vettel kykeni nousemaan edelle.

Rosberg totesi tietävänsä, miltä Räikkösestä tuntuu ja ymmärsi tämän pettymyksen. Rosberg yritti lohduttaa Kimiä todeten, että tulos oli silti hyvä tiimille.

Daniel Ricciardo hyötyi hänkin myöhemmästä varikkopysähdyksestään. Australialainen nousi kolmanneksi Valtteri Bottaksen ja Max Verstappenin edelle.

Bottasta nelostila ei tyydyttänyt.

- En ole tähän päivään tyytyväinen. Kolmospaikalta kun lähtee ja päätyy neloseksi ei ole hyvä tulos. Red Bull teki tänään parempaa työtä, Bottas sanoi C Moren tv-haastattelussa.

Bottaksen mukaan Mercedes-auto ei ollut parhaassa iskussa.

- Se oli vaikea ajettava. Ferrari pääsi kisan alussa karkuun ja sai renkaat paremmin toimimaan. Onneksi tuli joitakin pisteitä.

Bottas arvioi, ettei Monaco ollut esimerkkinä Mercedeksen todellisesta kilpailukyvystä.

- Kyllä me tiedetään asioita, mitä pitää parantaa. Miten se käytännössä toimii, ei tiedä. Tää on kuitenkin uniikki rata. On meille parempia ratoja edessä.

Vettel kasvatti johtonsa MM-taulukossa 25 pisteeseen. Toisena oleva Lewis Hamilton jäi Monacossa seitsemänneksi epäonnistuttuaan aika-ajoissa. Bottas on jäänyt Vettelistä 54 ja Räikkönen 62 pistettä.

F1-kausi jatkuu Kanadan Montrealissa 11. kesäkuuta.

Monacon Grand Prix, lopputulokset:

1. Sebastian Vettel, Saksa, Ferrari, 78 kierrosta

2. Kimi Räikkönen, Suomi, Ferrari

3. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull

4. Valtteri Bottas, Suomi, Mercedes

5. Max Verstappen, Hollanti, Red Bull

6. Carlos Sainz, Espanja, Toro Rosso

7. Lewis Hamilton, Britannia, Mercedes

8. Romain Grosjean, Ranska, Haas

9. Felipe Massa, Brasilia, Williams

10. Kevin Magnussen, Tanska, Haas

11. Jolyon Palmer, Britannia, Renault

12. Esteban Ocon, Ranska, Force India

13. Sergio Perez, Meksiko, Force India

Keskeyttäneet:

Lance Stroll, Kanada, Williams, 73, tekninen vika

Daniil Kvyat, Venäjä, 73, kolari

Stoffel Vandoorne, Belgia, 67, ulosajo

Marcus Ericsson, Ruotsi, Sauber, 65, ulosajo

Jenson Button, Britannia, McLaren, 61, kolari

Pascal Wehrlein, Saksa, Sauber, 61, kolari

Nico Hülkenberg, Saksa, Renault, 16, vaihdelaatikko

F1-sarjan pistetilanne, 6/20, 2017:

1. Sebastian Vettel, Saksa, Ferrari 129

2. Lewis Hamilton, Britannia, Mercedes 104

3. Valtteri Bottas, Suomi, Mercedes 75

4. Kimi Räikkönen, Suomi, Ferrari 67

5. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull 52

6. Max Verstappen, Hollanti, Red Bull 45

7. Sergio Perez, Meksiko, Force India 34

8. Carlos Sainz, Espanja, Toro Rosso 25

9. Felipe Massa, Brasilia, Williams 20

10. Esteban Ocon, Ranska, Force India 19

11. Nico Hülkenberg, Saksa, Renault 14

12. Romain Grosjean, Ranska, Haas 9

13. Kevin Magnussen, Tanska, Haas 5

14. Pascal Wehrlein, Saksa, Sauber 4

15. Daniil Kvyat, Venäjä, Toro Rosso 4