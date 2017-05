Onko Kimi Räikkönen oikeasti kakkoskuski?

Kimi Räikkönen oli Monacon F1-kisan palkintoseremonioissa hapan kuin sitruuna. Hän oli startannut kisaan paalupaikalta, mutta putosi ensimmäisen varikkopysähdyksensä aikana toiseksi. Tallikaveri Sebastian Vettel vei voiton tehtyään pysähdyksensä myöhemmin.

Ferrari-väki juhli kaksoisvoittoa, mutta muut spekuloivat, että Ferrari taktikoi itselleen haluamansa lopputuloksen. Räikkösen spekuloidaan olevan kakkoskuljettaja ja Vettelin ykköskuljettaja.

- Minut kutsuttiin sisään. Se siitä. Heillä oli siihen tietysti syynsä, mutta minun tehtäväni ei ole vastata, Räikkönen sanoi sunnuntaina Eurosportin mukaan.

Räikkönen tyrmäsi väitteet tallimääräyksistä.

- Voin pysäyttää autoni varikolle jos haluan, mutta teemme töitä tiiminä, mutta jos ette usko, mitä teille on kerrottu, on tilanne aika monimutkainen. Tänään halusimme kaksoisvoiton, mutta itse en voittanut. Olisin voinut ajaa paremmin. En ole nähnyt isoa kuvaa. Tulin vain toiseksi. Tiimi sai kaksoisvoiton. Muusta en tiedä, ennen kuin pidetään palaverit ja voin nähdä grafiikat, Räikkönen jatkoi.

Vettelkin väitti, ettei mistään tallimääräyksestä ollut kyse.

- Emme voineet suunnitella paljoakaan. Suunnitelma oli päästä Valtterilta (Bottas) karkuun. Näin Valtterin pysähtyvän ja Kimi vastasi. Minulla oli eroa eikä mitään menetettävää, joten puskin niin kovaa kuin pystyin ja yllätyin, kun huomasin olevani edellä. Auto oli todella hyvä ja puskin kaikkeni. Tiesin, että oli mahdollisuus ja se siitä, Vettel sanoi Eurosportin mukaan.

Kaikki eivät allekirjoittaneet Ferrari-kuskien kommentteja. Mercedeksen Lewis Hamilton on vakuuttunut, että Ferrari suunnittelee taktiikkansa Vettelin eduksi.

- Minulle on selvää, että Ferrari on valinnut ykköskuljettajansa ja he varmistavat, että Sebastian saa maksimaalisen tuen joka viikonloppuna, Hamilton sanoi Autosportin mukaan.

Hamilton tietää kokemuksesta, ettei johtoasemassa helposti häviä tallikaverille.

- Taktiikan osalta kärjessä olevan auton on vaikeaa menettää johtopaikkansa, ellei tiimi päätä suosia toista autoa, joten asia on hyvin selvä, Hamilton jatkoi.

Hamiltonin mukaan Mercedeksellä ei ole tallimääräyksiä.

- En ole puhunut tallin kanssa, eikä ole suunnitelmissa. Valtteri (Bottas) tekee hienoa työtä, enkä tunne, että toista pitäisi suosia. On tärkeää, että teemme työtä tiiminä. Ehkä joskus on jotain sijoitusten osalta, jos sellainen katsotaan tärkeäksi, mutta voi mennä toisinkin päin ja Valtteri voi päästä edelle, Hamilton totesi.

Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff ei allekirjoita Hamiltonin väitettä.

- Ei ollut selvää, miten renkaat toimisivat. Heidän piti ottaa toinen kuljettaja (Räikkönen) sisään hakemaan superpehmeät renkaat. Superpehmeät renkaat eivät olleet riittävän nopeita ja Sebastian pystyi ajamaan nopeita kierroksia ultrapehmeillä renkailla. Hän sai tilaisuuden nousta Kimin edelle, Wolff sanoi Motorsport-sivuston mukaan.

- En usko, että he pystyivät ennakoimaan tilanteen. Se oli tiimille (Ferrarille) oikea tulos, mutta en usko, että se oli järjestetty, Wolff jatkoi.

Ferrari on tullut vuosien varrella tallimääräyksistään tutuksi. Rubens Barrichello päästi 2002 Itävallan kisassa Michael Schumacherin edelleen viimeisessä mutkassa. Barrichello ei noudattanut Ferrarin käskyä eikä järjestänyt ”näytösluonteista ohituspaikkaa”. Hän protestoi tilannetta ja teki Ferrarin samalla naurunalaiseksi.

Felipe Massa oli kakkoskuljettajana Fernando Alonson tallikaverina. Räikeä todiste tästä saatiin 2010 Saksan osakilpailussa, kun Ferrari ilmoitti Massalle radiolla, että Alonso on nopeampi, vaikka näin ei siinä kisassa todellisuudessa ollut. Massa joutui päästämään Alonson edelleen.

Ferrari on useasti kiistänyt tallimääräysten olemassaolon. Näin oli Barrichellon ja Massankin tapauksissa ennen kuin totuus paljastui radalla.