Formula ykköset yhä pahassa kriisissä

Viime sunnuntaina ajettu Formula ykkösten Monacon kisa oli hyvin tylsää seurattavaa. Ohituksia ei nähty ja valtaosa kuljettajista suoritti vain yhden varikkopysähdyksen.

Kimi Räikkösen fanit olivat kisan jälkeen vihaisia. Pudotettiinko Räikkönen toiseksi Ferrarin suunnitelman takia vai ei? Kysymykseen tuskin saadaan kaikkia tyydyttävää ”oikeaa vastausta”.

Tallimääräykset ovat moottoriurheilun kiusallinen ongelma. Ferrari on saanut vuosien varrella niistä runsaasti lokaa niskoilleen, mutta on pitänyt politiikastaan sitkeästi kiinni. Rubens Barrichellolle huonolla englannilla lausuttu radioviesti ”Let Michael (Schumacher) pass for championship” jää elämään osana F1:n irvokkaampaa historiaa.

Kyse on tietysti hyvin joukkueurheilusta. On ymmärrettävää, että tallit haluavat maksimoida tuloksiaan. On kuitenkin toinen juttu, miten moinen viihdearvo palvelee katsojia, jotka touhun viime kädessä maksavat.

Tallimääräykset eivät kuitenkaan ole F1:n tämän hetken suurin ongelma, vaan sarjan kalleus sekä tiimien suuret tasoerot. Mercedeksen ja Ferrarin taistelu luo tietysti mielenkiintoa, mutta muut tallit ovat liian kaukana perässä. Red Bullilla ajavat huippukuskit Max Verstappen ja Daniel Ricciardo tai McLaren-Hondan Fernando Alonso eivät pysty taistelemaan voitoista, vaikka heidän taitonsa edellyttäisivät.

Tällä kaudella Monacossa ei voinut ohittaa. Uudet autot ovat nopeampia ja leveämpiä, mikä maksimoi tylsyyttä.

Toisaalta uudet autot ovat vaativampia ajettavia. Kuka tahansa ei voi pärjätä enää F1-kisoissa. Tästä hyvänä osoituksena ovat Jolyon Palmerin tai Lance Strollin alkukauden merkittävät vaikeudet.

Formula ykköset tarvitsee merkittäviä uudistuksia. Kisojen pitäisi olla tasaisempia ja jännittävämpiä. Uusi omistaja Liberty Media tiedostaa tämän.

Viime sunnuntaina ajettu IndyCar-sarjan kauden huipentuma Indianapolisin 500 mailin ajo oli huomattavasti tasokkaampaa viihdettä. Euroopassa ei ehkä pidetä ovaaliradoista, mutta kukaan ei voi kiistää, etteikö Takuma Saton ja Helio Castronevesin viimeisten kierrosten taistelu olisi ollut jännittävää seurattavaa. Jos Kimi Räikkönen olisi käynyt moisen taistelun Indianapolisissa, olisi sitä hehkutettu Suomessa monta päivää.

IndyCar ja F1 ovat kaksi eri sarjaa, eikä F1-kisoja tarvitse ajaa ovaaliradoilla. IndyCar-sarjan viihdearvosta voisi ottaa ainakin oppia.

F1:n onni on, ettei Bernie Ecclestone toimi enää sarjan kaupallisena johtajana. Käsityksensä muuttuvasta maailmasta Ecclestone ilmaisi viikonloppuna Monacossa ilmoittamalla Welt am Sonntagin haastattelussa, ettei ymmärrä Liberty Median päätöstä lisätä F1:n näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

- En olisi koskaan tehnyt sellaisia päätöksiä. Mielestäni tällainen kommunikointi ei palvele Formula ykkösiä. Nyt Formula ykkösiä pyöritetään kuin jotain Starbucksia, missä joku kaataa maitoa kahviisi puolestasi, Ecclestone täräytti.

Ecclestone, 86, elää menneessä maailmassa ja on paljolti hänen syytään, ettei F1:n viihdearvo ole kehittynyt. Ecclestonen erottaminen oli Liberty Medialta fiksu päätös. Seuraavan päätöksen pitäisi olla, että F1-tuote päivitettäisiin suoraan 2020-luvulle sarjan taloudellisen tulevaisuuden turvaamiseksi.

F1:n ongelmana on nuorten katsojien puute. Sitä ei sovi ihmetellä. Monacossa nähtiin pari tuntia jonoajelua vailla kunnon toimintaa ja tallimääräyskeskustelu on omiaan viemään pois toimintaa rakastavia potentiaalisia faneja.