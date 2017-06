Pekka Rinteestä tuli kahdessa ottelussa sylkykuppi

Maalivahti Pekka Rinteen kehuttiin Stanley Cupin finaaliennakoissa pelaavansa elämänsä kevättä. Hän oli torjunut Nashville Predatorsin finaaleihin. Predatorsille finaalipaikka oli seurahistorian ensimmäinen.

Muutamassa päivässä sädekehä on Rinteen päältä kaikonnut. Ensimmäisen finaaliottelun Predators hävisi Pittsburgh Penguinsille 3-5, vaikka Rinne torjui vain seitsemän kertaa. Hämmästyttävää oli, ettei Rinteen tarvinnut ensimmäisen finaalin toisessa erässä torjua kertaakaan.

Toisessa finaaliottelussa keskiviikkona Penguins voitti Predatorsin 4-1. Rinne torjui 21 kertaa, kunnes hänet kolmannen erän alussa otettiin vaihtoon. Tilalle tullut Juuse Saros torjui sen jälkeen kaksi kertaa pitäen maalinsa puhtaana.

- Mielestäni pelasimme vahvaa ottelua. Loimme paljon paikkoja varsinkin kahdessa ensimmäisessä erässä. Kolmannen erän alussa sitten pikamaali. Sen jälkeen he pääsivät peräkkäisiin ylivoimahyökkäyksiin, Rinne kommentoi ottelua NBC-kanavan verkkosivuilla.

Pittsburgh johtaa finaalisarjaa otteluvoitoin 2-0. Sarja jatkuu ensi lauantaina Nashvillessä. Jos Penguins voittaisi kolmannenkin ottelun, olisi sarja katkolla Nashvillessa maanantaina.

- Tämä pitää unohtaa. Pidän tätä kerran elämässä tulevana tilaisuutena. Olen pelannut pitkään ennen kuin pääsin pelaamaan Stanley Cupista. Nämä kaksi ottelua pitää haudata ja siirtyä eteenpäin, Rinne sanoi.

Rinne on joutunut kritiikin kohteeksi, mikä on tietysti ymmärrettävää. Penguinsin nuori maalivahti Matt Murray kerää samaan aikaan kehuja.

- Murray rauhoitti meitä tontillaan. Hän ei koskaan hermostu. Vaikka hän päästää maalin, niin hän pystyy pelaamaan täsmälleen samalla tavalla sen jälkeen, mikä on vaikeata kenelle tahansa maalivahdille - varsinkin sellaiselle, joka on vielä aika nuori. Hän on ikäistään kypsempi. Jätkät saavat virtaa hänen rauhallisuudestaan ja itseluottamuksestaan, Penguins-pakki Ian Cole kehui.

Viime syyskuussa jääkiekon World Cupissa Murray päihitti Rinteen, kun nuorten pohjoisamerikkalaispelaajien tähdistöjoukkue Team North America voitti Suomen 4-1. Leijonat oli siinä ottelussa pahasti kuutamolla, mutta Rinnekään ei onnistunut torjuntahommissa parhaalla tasollaan.