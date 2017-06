Kovaa peliä Seinäjoella, jälleen potkut

Seinäjoen Jalkapallokerho hävisi Veikkausliigassa keskiviikkona HJK:lle 0-6. Torstai-iltana MTV uutisioi, että SJK olisi antanut potkut päävalmentajalleen Sixten Boströmille. SJK:n seurajohtajaa Raimo Sarajärveä ja Boströmiä itseään ei saatu kommentoimaan uutista, mutta SJK pitää perjantaina tiedotustilaisuuden.

Boström ehti valmentajaa SJK:ta vain kolmen kuukauden ajan. Helmikuussa Sarajärvi antoi potkut Simo Valakarille, jonka kanssa ajautui erimielisyyksiin. Valakari oli valmentanut SJK:n Suomen mestariksi 2015 sekä hopealle 2014 ja pronssille 2015, mutta egot olivat liian suuria, että Valakarin menestystarina olisi voinut Seinäjoella jatkua.

Boström saatiin hätiin pikahälytyksellä. Hän oli tehnyt hienoa valmentajauraa Ruotsissa ja valmentanut HJK:n 2013 Suomen mestariksi, mutta keväällä 2014 HJK antoi Boströmille potkut. HJK:n alkukausi oli ollut kehno, mutta tiettävästi HJK halusi myös varmistaa, ettei Hongasta vapautunut Mika Lehkosuo siirtyisi valmentajaksi muualle.

Boström oli pari vuonna Yhdysvalloissa MLS-joukkue Columbus Crewin apuvalmentajana. SJK-pestin hän sai pikahälytyksellä ja aikaa kauden alkuun oli vajaat kaksi kuukautta. Siinä ajassa valmistautuminen on haasteellista.

SJK:n peli kulki alkukaudella aaltoilevasti. Joukkueen puolustuspelissä oli selkeitä puutteita. Pallonhallinnan taso ei ollut riittävää ja omissa soi useasti.

HJK-ottelu keskiviikkona oli SJK:lta todella surkea esitys. Boström antoi pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa paljon puhuvan kommentin.

- Tästä joukkueesta on viime kauden jälkeen lähtenyt paljon porukkaa ja tänne on tullut paljon uusia pelaajia. Tämmöiset pelit opettaa aika paljon valmentajalle omista pelaajistaan. Ketkä vaikeissa tilanteissa oikeasti haluaa olla tässä seurassa ja tehdä töitä seuran eteen. Tää antoi siinä suhteessa mulle kyllä vastauksia, Boström totesi keskiviikkoillan annista.

SJK:ssa pelaajat eivät tiettävästi ole olleet täysin tyytyväisiä Boströmin oppeihin, eikä päivittäisen tekemisen tasoon. Menestyvänä yritysjohtajana mainetta niittänyt kiinteistömiljonääri Sarajärvi ei aikaillut, vaan teki kovan ratkaisun.

Sarjajärvi on tehnyt kaksi kovaa päätöstä neljän kuukauden sisällä. Kaudesta on jäljellä vielä 22 ottelua ja europelit siihen päälle, joten kausi on vielä pelastettavissa. Jos Boströmin korvaaja ei saa tilannetta korjattua, on Sarjajärven itse syytä katsoa peiliin ja miettiä, kannattiko Valakarista hankkiutua eroon?

