Teemu Pukki löysi maalijyvänsä

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki oli vuosikymmenen vaihteessa merkittävä lupaus. Kansainvälistä läpimurtoa ei tullut kuitenkaan Sevillassa, eikä Pukki kyennyt vakiinnuttaman paikkaansa Schalken hyökkäyksessä.

Pukki siirtyi Schalkesta 2014 skotlantilaiseen Celticiin, mutta ei vakiinnuttanut paikkaansa sielläkään. Vuonna 2015 edessä oli siirto Tanskaan kööpenhaminalaiseen Bröndbyn joukkueeseen, jossa Pukki sai luottoa.

Ensimmäisellä kaudellaan Bröndbyssä Pukki teki 10 ja toisella kaudellaan 13 maalia. Päättyneellä kaudella hän osui 36 peräti 25 kertaa.

- Paras kausi oli kyllä henkilökohtaisesti. Tietysti olisi ollut kiva voittaakin jotain. Kakkossija tuli vähän kaikessa. Cupin finaalissa ja liigassa jäätiin kakkoseksi. Maalikuninkuudessa jäin kakkoseksi. Se oli sinänsä vähän sääli, ettei kruunua tullut tälle kaudelle, Pukki summasi kauttaan.

Bröndby jäi Tanskan liigassa ja cupissa kakkoseksi. Paikallisvastustaja FC Köbenhavn vei tuplamestaruuden.

- Liiga oli aika selvä, mutta cupin finaali oli aika tasainen matsi. Tultiin tasoihin, mutta sitten vähän hölmöiltiin. Siinä oli pari tyhmää virhettä, Pukki summasi kautta ja seuransa 1-3 -tappioon päättynyttä cupin finaalia.

Kööpenhaminassa tunnelma oli Pukin mukaan cupin finaalipäivänä ainutlaatuinen.

- Nyt oli isoin matsi, mitä on ollut Tanskassa. Siellä cuppi on tosi arvostettu. Tanskan päätelkkarikanava laittoi livelähetyksen viisi tuntia ennen pelin alkua. Kaupunki oli täynnä keltaisia ja valkopaitaisia. Molemmilla oli omat marssit. Mitä on nähnyt videoita meiningistä siellä kaupungilla, niin olihan se aika käsittämätöntä, Pukki totesi.

Maalinteko on kiinni itseluottamuksestakin. Suomen maajoukkueessa Pukilla oli kahden vuoden kuiva kausi ennen kuin viime syksynä hän sai Islanti-ottelussa maalin.

- Viime aikoina on ollut parempaa. Tuli se maali, joka painoi aika paljon tuolla niskassa. Pari vuotta meni, ettei tullut maalia. Oli vaikeaa. Jengi kysyi, miten se vaikuttaa. Halusin vain unohtaa sen. Kun se tuli, niin ei tarvitse siitä stressata. Siirtää sen, minkä Tanskassa tuli, noihinkin peleihin, Pukki totesi.

- Itseluottamus on isossa osassa siinä. Tuolla Tanskassa koko kauden ajan tuli maaleja, eikä tullut mitään pitkiä taukoja. Koko ajan oli hyvä fiilis, Pukki jatkoi.

Tanskan liigan tasoa Pukki kehuu, vaikka Saksassa Schalkessa hän pelasikin kovempia pelejä.

- Saksa on tietysti ihan huippu Euroopassa, mutta kyllä Tanskan liiga on hyvä sarja. Siellä on hyvä tempo ja taitavia nuoria jätkiä. FC Köbenhavn pärjäisi varmasti monessa muussakin sarjassa. Tänä vuonna oli mukana Mestareiden liigassa.

- Kun pelattiin Kööpenhaminaa vastaan, ei me paljoa niitä perässä oltu. Oli aina tasaisia matseja, Pukki jatkoi.

Pukki on paikkaansa Tanskassa tyytyväinen.

- Saksassa oli hyviä hetkiä, kun pääsi pelaamaan ja tuli maaleja. Mutta tää on ensimmäinen seura, missä mä oikeasti olin ykköshyökkääjä. Tulee luottoa ja pääsee koko ajan pelaamaan, niin kyllä se on tärkeää. Skotlannin vuoden jälkeen oli vaikeaa aikaa.

Viimeisintä kauttaan hän pitää erittäin hyvänä.

- Olen nauttinut todella paljon. En ole ikinä nauttinut niin paljon kuin tänä vuonna.

Suomi kohtaa MM-karsintaottelussa ensi viikon sunnuntaina Ukrainan. Sitä ennen keskiviikkona edessä on harjoitusottelu Liechtensteiniä vastaan. Pukki vakuuttaa, että energiaa on riittävästi.

- Kyllä aina riittää. Viime viikoilla parista pelistä tuli huilattua, kun oli cupin finaali. Henkilökohtaisesti olen paremmassa kunnossa kuin olen aiemmin ollut uralla. Jaksaa kyllä juosta.

- Ja ainahan intoa on mennä. Henkilökohtaisesti ei ole mennyt niin hyvin maajoukkueessa kuin seurajoukkueessa. Kova halu on päästä näyttämään, Pukki päätti.