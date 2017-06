Pekka Rinteeltä vakuuttava esitys

Nashville Predatorsin maalivahti Pekka Rinne on viime päivinä saanut niskoilleen runsaasti lokaa. Häntä pidettiin syypäänä Predatorsin tappioihin Pittsburgh Penguinsille Stanley Cupin kahdessa ensimmäisessä finaaliottelussa.

Kolmannessa finaaliottelussa lauantaina Nashvillessa Rinne vastasi kritiikkiin. Hän torjui 28 laukauksesta 27, kun Predators tyrmäsi Penguinsin 5-1 ja kavensi otteluvoitot 1-2:een.

- Penguins alkoi laukomaan enemmän toisessa erässä. Tuota joukkuetta vastaan on ollut vaikea pelata. He eivät ammu kovin paljon. He tykkäävät luoda tilanteita, antaa poikittaissyöttöjä maalin editse ja heittaa kulmasta kranaatteja maalille. Se toinen erä oli minulle hyvä. Tuli yksinkertaisia kovia laukauksia ja tein helppoja torjuntoja, joissa näin kiekon koko ajan, Rinne kertoi NBC-kanavan haastattelussa.

Rinne pystyi kaiken kritiikin keskellä keskittymään huippusuoritukseen.

- Tämä on ollut aikamoista taistelua. Sitä yrittää pyyhkiä mielensä ja taistella läpi henkisesti. Kun homma ei suju, niin tuntuu, että kiekko ei pompi omalta kannalta oikeaan suuntaan ja jokainen paluukiekko menee vastustajan mailaan. Ei voi kuitenkaan alkaa epäilemään itseään. Olen yrittänyt välipäivinä tehdä töitä kovasti ja työstää peliäni. Ja myös tukeutua joukkuekavereihini. Siihen voi aina luottaa, kun asiat eivät suju, Rinne selvitti.

Rinne muistuttaa, että asiat voisivat olla paljon huonomminkin.

- Pitää muistuttaa itseään, että pelaa Stanley Cup -finaaleissa. Elämä on aika hyvää, Rinne sanoi.

Ennen kolmatta finaaliottelua spekuloitiin, että Rinteen tilalla Predatorsin maalilla olisi torjunut toinen suomalaisveskari Juuse Saros.

- Ei siitä (maalivahtivalinnasta) ollut mitään epäselvyyttä. Te (media) vain arvuuttelitte. Rinne oli loistava. Sanoin sen jo toisen finaaliottelun jälkeen. Hän on joukkueemme selkäranka, Predatorsin valmentaja Peter Laviolette sanoi lauantain taiston jälkeen.

Rinteelle asia oli koko ajan selvillä.

- Tiesin koko ajan, että tulen pelaamaan kolmannessa ottelussa, Rinne totesi.

Neljäs finaaliottelu pelataan Nashvillessa maanantaina ja Rinne varmaankin nähdään maalilla. Predators pyrkii tasoittamaan ottelusarjan.