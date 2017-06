Espanjalla kova putki eurofutiksessa, Ronaldolla hurjia saavutuksia

Juventus ei onnistunut katkaisemaan espanjalaisjoukkueiden mestaruusputkea jalkapallon Mestareiden liigassa. Real Madrid tyrmäsi Italian Serie A:ta viime vuodet suvereenisti hallinneen Juventuksen loppuottelussa lauantaina Cardiffissa 4-1.

Espanjalaisjoukkue on voittanut Mestareiden liigan tällä vuosikymmenellä viidesti ja neljästi peräkkäin. FC Barcelona voitti mestaruuden 2015 ja Real Madrid 2014, 2016 ja 2017.

Espanjan ylivoima ei tietenkään ole sattumaa. Real Madridiin ja Barcelonaan pumpataan poskettomasti rahaa, kuten Englannin Valioliigan suurseuroihinkin. Espanjassa resurssit vain kohdennetaan paremmin, eikä sarjaohjelma ole niin kuluttava kuin Englannissa, missä pelataan kahta cupia eikä vietetä talvitaukoa.

Valmentaja Zinedine Zidane on merkittävä tekijä Realin tämän kauden tuplamestaruudessa. Hän organisoi joukkueensa keskikenttäpelin uudelleen hyvin tuloksin. Casemiron siirtäminen keskikentän pohjalle, Iscon siirtäminen vapaampaan rooliin ja Luka Modricin sekä Toni Kroosin rooli puolustuksen apuna on ruokkinut Crstiano Ronaldoa maalinteossa entistä paremmin.

Loppuottelussa Cardiffissa Ronaldo teki kaksi maalia.

- Mestareiden liigan voittaminen on aina vaikeaa ja varsinkin kun vastassa on joukkue, joka oli päästänyt vain kolme maalia tällä kaudella Mestareiden liigassa. Me teimme neljä maalia, mikä osoittaa kuinka hyviä olemme olleet tällä kaudella. Tämä on ollut upea kausi. Voitimme tuplan (myös Espanjan liiga) ja numerot puhuvat puolestaan, Ronaldo hehkutti Real Madridin verkkosivuilla.

Ronaldo nousi Mestareiden liigan 12 osumallaan Lionel Messin ohi tämän kauden maalipörssin ykköseksi.

- Pelaan yhtä urani parasta jaksoa, Ronaldo totesi.

Ronaldo on nyt voittanut Mestareiden liigan maalipörssin viisi kertaa peräkkäin ja yhteensä kuudesti. Ykkössijoista viisi on tullut yksin. Kaudella 2014-15 hän jakoi kärkipaikan.

- Olin valmistautunut olemaan hyvässä vireessä kauden ratkaisevilla hetkillä. Olen tehnyt muutamia tärkeitä maaleja. Olen todella innoissani, Ronaldo iloitsi.

Ronaldo teki tämän kauden 12 maalistaan 10 pudotuspelivaiheessa, mikä on uusi ennätys.

- Henkilökohtaisesti minulla oli loistava kausi loppua kohden. Olen valmistautunut tähän. Me voitimme ja olemme parhaita, Ronaldo intoili.

Ronaldo on voittanut Mestareiden liigan nyt neljä kertaa. Kolmesti Realin paidassa ja kerran Manchester Unitedin riveissä. Samaan ovat pystyneet vain Clarence Seedorf ja Andres Iniesta. Neljä Mestareiden liigan voittoa on myös Messillä, Samuel Eto´olla, Xavi Hernandezilla ja Gerard Piquella, mutta he eivät pelanneet jokaisessa loppuottelussa.

Real Madrid on ensimmäinen seura, joka on pystynyt voittamaan Mestareiden liigan kahtena peräkkäisenä vuotena. Yhteensä Realilla on 12 Euroopan Cupin/Mestareiden liigan voittoa.

Ronaldo on Euroopan Cupin/Mestareiden liigan kaikkien aikojen paras maalintekijä. Hän on nyt tehnyt seurajoukkueissa ja maajoukkueessa urallaan 600 maalia.