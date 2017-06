HIFK kyntää syvällä, jumbosija häämöttää

Futis-HIFK:lla ei kulje mallikkaasti. Antti Muurisen valmentama joukkue on voittanut tämän kauden 11 ottelustaan yhden. Sarjataulukossa HIFK on toiseksi viimeisenä JJK:n hengittäessä niskaan enää kahden pisteen päässä.

Sunnuntaina Helsingissä HIFK taipui FC Ilvekselle 0-1. Tuco vastasi ensimmäisellä puoliajalla voittomaalista.

- Aika hiljaiseksi vetää, taas jäi luu käteen, HIFK:n pelaaja Tommi Vesala sanoi Ruutu+:n ja IS Extran haastattelussa.

Vesalan mukaan maaottelutauko tulee sopivaan paikkaan.

- Aika finaalissa ollaan, henkisesti etenkin. Onneksi nyt on edessä pieni lepo, ja sitten päästään takaisin paremmalla jalalla ja hyvin treenanneina.

HIFK on tehnyt Veikkausliigassa kaikkein vähiten maaleja. 11 ottelussa joukkue on osunut kahdeksan kertaa. Viimeisessä neljässä ottelussaan HIFK on tehnyt yhden maalin.

Ongelmana on pelaajamateriaali. Vähäisillä taloudellisilla resursseilla ei tehdä megahankintoja.

Ilves oli edellisissä otteluissaan hävinnyt JJK:lle ja PS Kemille. Tamperelaiset sarjassa kuudenneksi nostanut HIFK-voitto oli henkisesti tärkeä.

- Välillä on nostettu joukkueen kesken kissaa pöydälle. Tosi ylpeä olen joukkueesta, tämä oli henkisesti todella tärkeä voitto, Ilveksen Antti Hynynen sanoi.

Jos menee HIFK:lla kehnosti, menee toisella helsinkiläisjoukkueella HJK:lla lujaa. Viime keskiviikkona HJK voitti SJK:n 6-0 ja sunnuntaina HJK tyrmäsi Rovaniemellä RoPSin 4-1.

HJK:n kolumbialaistykki Alfredo Morelos teki jälleen maalin. Hän vahvisti asemiaan Veikkausliigan maalipörssin kärjessä 11 osumallaan.

HJK johtaa Veikkausliigaa nyt kuudella pisteellä. Kuopiossa IFK Mariehamn voitti KuPSin 2-1, mikä HJK:n kannalta oli hyvä tulos.

Mestaruutta puolustava IFK Mariehamn on sarjassa nyt viidentenä. Toisena olevaan VPS:ään MIFK:lla on matkaa kaksi pistettä ja FC Interiin sekä KuPSiin yksi piste.

Veikkausliiga jäi sunnuntaina maaottelutauolle. Seuraavat ottelut pelataan keskiviikkona 14. kesäkuuta.