Robert Helenius sai pikavauhdilla uuden vastustajan

Robert Heleniuksen ja Dereck Chisoran kohuttu uudelleenkohtaaminen siirtyi, kun Sauerland-talli peruutti Hartwall-areenalle toukokuun 27. päivälle suunnitellun tapahtuman. Lipunmyynti oli edennyt vaisusti. Nisse Sauerland vahvistikin, että syyt ottelun peruuntumiseen olivat kaupalliset.

Chisoran ja Heleniuksen on määrä otella syksyllä. Paikasta ja ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Helenius ottelee sitä ennen Tallinnassa 17. kesäkuuta. Hän kohtaa brittiläisen Ian Lewisonin Tallinnan Kalevin hallissa.

- Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että saimme Robertille korvaavan ottelun Tallinnaan näin lyhyellä varoitusajalla. Lewison on erinomainen vastustaja tähän tilanteeseen. Hän oli valmistautunut hyvin omaan otteluunsa, joka peruuntui, joten hän on varmasti hyvässä kunnossa. Hän on nyrkkeilijänä samantyylinen kuin Chisora, joten saamme ottelussa hyvän kuvan siitä, miten valmistautuminen Chisoran kohtaamiseen on onnistunut, Heleniuksen manageri Markus Sundman sanoo Pafin tiedotteessa.

Chisora-ottelun peruuntumisesta huolimatta Helenius on jatkanut harjoitteluaan suunnitellusti, ja on valmis kohtaamaan seuraavan vastustajan.

- On hienoa päästä ottelemaan. Minulla on ollut kovia harjoitusvastustajia sparrileirillä ja olen huippukunnossa. Olen innoissani päästessäni pian kehään Tallinnassa. Viimeksi siellä otellessani sain yleisöltä huippukannustuksen, toivon mukaan suomalaiset ovat paikalla kannustamassa tälläkin kerralla, Helenius toteaa.

- Chisoran kohtaamisen peruuntuminen on tottakai valitettavaa, ja olin latautunut tähän otteluun henkisesti. Toisaalta olen harmittelun sijaan jatkanut kovaa treeniohjelmaa, ja siksi olen nyt valmis kohtaamaan seuraavan vastustajani. Riippumatta siitä, kenet kohtaan, minun on voitettava kenet tahansa milloin tahansa, koska tavoitteeni on olla paras, Helenius jatkaa.

Lewison, 35, on otellut ammattilaisena 16 kertaa. Hän on voittanut otteluista 12 ja hävinnyt kolme. Yksi ottelu on päättynyt ratkaisemattomaan.

Viimeksi Lewison nähtiin kehässä viime lokakuussa Britannian raskaansarjan mestaruusottelussa. Hän hävisi Dillian Whytelle kehätuomarin keskeytyksellä. Whyte voitti sen jälkeen joulukuussa Chisoran.

Heleniuksen pitäisi olla Lewisonia vastaan suosikki. Vaikka Helenius häviäisikin, ei Chisora-kohtaaminen tulisi peruuntumaan, mutta tappio olisi Heleniukselle paha tahra.

Toukokuun Chisora-ottelun peruuntuminen oli merkki Helenius-hypen hiipumisesta. Paluunsa jälkeen hän on kohdannut selvästi heikompia vastustajia, eikä ole vakuuttanut kovemmissa otteluissa. Tyrmäystappio viime vuoden huhtikuussa Johann Duhaupasille vei monilta potentiaalisilta katsojilta uskoa, että Heleniuksella olisi mahdollisuus taistella maailmanmestaruusvyöstä.

Jos Helenius voittaa Lewisonin ja Chisoran, on tilanne jälleen toinen. Hartwall-areena lienee jälleen potentiaalinen areena Heleniuksen matseille.