Pekka Rinne loisti taas, voitot tasan

Nashville Predators on tasoittanut NHL:n Stanley Cupin finaalisarjan 2-2:een. Maanantaina sarjan toisessa kotiottelussaan Nashville voitti Pittsburgh Penguinsin 4-1.

Nashvillen maalivahti Pekka Rinne aloitti finaalit haparoiden. Häntä pidettiin pääsyyllisenä Predatorsin tappioihin Pittsburghissa. Jopa spekuloitiin, että Rinteen tilalla pelaisi kotiotteluissa Juuse Saros.

Rinne on vastannut kritiikkiin kahdella loisto-ottelulla. Molemmissa kotiotteluissa hänet valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

- Olimme vaikeassa kuopassa todella hyvää joukkuetta vastaan. Mutta tulimme kotiin ja hoidimme homman mahtavien faniemme avulla. Todella hieno tunne. Pelasimme kaksi todella hyvää ottelua, Rinne hehkutti NBC-kanavan haastattelussa heti taiston tauottua.

Joukkuekaverit antoivat maalivahdilleen tietysti asianmukaista tunnustusta.

- Rinne on jokaisen suosikkipelaaja, myös tässä pukukopissa. Me rakastamme häntä. Hän on fantastinen ihminen ja uskomaton jääkiekkoilija. Kaikki vaihtoaitiossa tekevät samaa kuin fanit, koska me kaikki olemme ihmeissämme, Nashvillen hyökkääjä Craig Smith hehkutti suomalaistähteä seuran verkkosivuilla.

Rinne oli parhaimmillaan toisessa erässä. Hän pysäytti muun muassa Chris Kunitzin ja Sidney Crosbyn läpiajot sekä Jake Guentzelin avopaikan.

- Rinne oli uskomaton. Näytti kuin osa Pittsburghin paikoista tuli puuskissa. Siinä oli ainakin kaksi tilannetta, kun Rinteen piti torjua ja sitten kerran, kaksi tai kolme kertaa perään, Nashvillen päävalmentaja Peter Laviolette kehui lehdistötilaisuudessa.

Rinteellä oli vaikeaa finaalisarjan kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Predators-pelaajien luottamus ei kuitenkaan missään vaiheessa horjunut - ainakaan julkisesti.

- Tuo on "Peks". Hän oli taas mahtava. Kun Penguinsilla oli paikkansa ja kun meidän systeemimme murtui, niin hän pelasti meidät. Hän on hoitanut homman koko pudotuspelien ja koko kauden ajan. Hän on uskomaton, Predators-pakki Ryan Ellis haki ylisanoja.

Voitot ovat nyt tasan 2-2. Mikäli Nashville aikoo nostaa Stanley Cup -pokaalia, on sen pakko voittaa jossain vaiheessa Pittsburghin hallissa.

Seuraava tilaisuus on torstaina.

- Me voimme lähteä sinne täynnä itseluottamusta. Meidän pitää pelata omaa peliämme, käyttää nopeuttamme ja pelata samalla tavalla kuin kotona. Se on vaikea halli pelata ja Penguins on hyvä joukkue, mutta pidän mahdollisuuksistamme, Rinne julisti.