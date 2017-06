HIFK:lle ja Jokereille yhteinen tapahtuma, ei kuitenkaan yhteistä ottelua

Jokerit ja HIFK kohauttivat viime viikolla ilmoitettuaan järjestävänsä yhteisen tiedotustilaisuuden tiistaina Helsingin kaupungintalolla. Odotetusti tiedotustilaisuus koski ensi talven ulkoilmaotteluja, mutta toisiaan joukkueet eivät kohtaa.

Jokerit kohtaa Ice Challenge-tapahtumassa SKA Pietarin ja HIFK Oulun Kärpät. Jokereiden ja SKA:n ottelu pelataan lauantaina 2. joulukuuta ja HIFK saa vieraakseen Kärpät 5. joulukuuta.

Kaisaniemeen rakennetaan 18 000 – 20 000 hengen katsomot. Kustannukset ja riskin seurat jakavat yhdessä.

- Olemme laskeneet HIFK:n kanssa realistisen budjetin. Vastaamme HIFK:n kanssa katsomoiden rakentamisesta. Nettokulu on noin 1,2 miljoonaa euroa, mutta se olisi paljon suurempi, jos emme saisi kaupungilta sitä mukanaoloa ja sitoutumista maa-alueen suhteen. Voitte varmaan arvata, että siellä ovat Suomen kalleimmat maaneliöt, jotka saamme käyttöön, kommentoi Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen.

Moni olisi halunnut nähdä HIFK:n ja Jokerit vastakkain.

- Siitä oli jonkin verran keskustelua ja jonkinlaista spekulointia oli, mutta meille oli alusta lähtien selvää, että kun eri sarjoissa pelataan, niin tärkeää on, että pelataan pisteistä. Näytösotteluilla ei ole ollut yleisön kannalta kovin hyvä menestys. Halutiin aidot sarjaottelupisteet, perusteli Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen ratkaisua.

Myös HIFK:n hyökkääjä Lennart Petrell pitää oikeita sarjaotteluita parempana ratkaisuna.

- Uskon, että on parempi pelata sarjapisteistä. Saadaan kunnon matsi. Näytösotteluissa vältellään aina loukkaantumisia ja kaikki pelaajat eivät välttämättä laita ihan kaikkea peliin. Nyt yleisö saa varmasti kunnon vastinetta, Petrell sanoi.

Petrell myöntää, että kohtaisi Jokeritkin mielellään.

- Kyllä paikallispelit on erityispelejä, joista on nauttinut. Mutta tilanne on tämmöinen ja kaikki näyttää olevan tyytyväisiä tämän hetken tilanteeseen, joten me ei varmaan vielä päästä sitä murehtimaan. Mutta jos sellainen tulee, niin ilolla kyllä pelaan.

HIFK ja Jokerit ovat viimeksi kohdanneet alkuvuodesta 2014. Kun Jokerit siirtyi KHL:ään, ei joukkueiden kohtaamisia ole nähty ja seurojen välejä on kuvailtu viileiksi.

Nyt välit näyttävät lämmenneen.

- Sillä, että järjestämme tämän tapahtuman yhdessä, on Liigan siunaus. Järjestämme tämän Helsingin kaupungin aloitteesta. Ehdotettiin, että tuokaa tänne keskustan alueelle iso hieno tapahtuma, kommentoi HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen.

Valtanen painottaa, ettei Jokerit ja HIFK tarvitsivat projektissa toisiaan.

- Fakta on, että tämmöistä isoa tapahtumaa ei yksittäinen seura pysty järjestämään. Vaativat investoinnit ovat liian suuret. Yhden ottelun kustannukset ovat yli miljoona euroa, Valtanen jatkoi.

Valtasen mukaan yhteistyö Jokereiden kanssa on sujunut hyvin.

- Kun puhutaan tämän tapahtuman järjestämisestä, on meidän yhteistyö ollut todella hyvää. Uskon, että se tulee olemaan niin loppuun asti.

Voisivatko Jokerit ja HIFK tehdä yhteistyötä jatkossakin?

- Siihen en osaa ottaa kantaa. Koskaan ei pidä sanoa ei. Jos Jokerit joskus jostain syystä haluaisi palata Liigaan, olisi varmaan monta seuraa, jotka ottaisivat heidät vastaan, vastasi Valtanen.