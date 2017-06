SM-liiga saamassa viimein uusia areenoja

Jääkiekon SM-liigan hallikanta on viime vuosina herättänyt keskustelua. 2000-luvulla Suomeen ei ole rakennettu yhtään uutta pääsarjatason jäähallia, jos Porin hallin modernisointia ei lasketa. Samaan aikaan Ruotsissa, Sveitsissä, Tshekissä, Saksassa ja Venäjällä on rakennettu valtavasti uusia areenoja.

Nyt Suomessakin vastataan viimein kehityksen haasteisiin. HIFK on kaavaillut Helsinki Gardeniaan jo viiden vuoden ajan. Alun perin puhuttiin, että areena valmistuisi jo 2016, mutta byrokratian takia prosessi on viivästynyt.

Joka tapauksessa Helsinki Garden näyttää toteutuvan.

- Mä en ota siihen tänään tarkemmin kantaa. Mutta koko ajan mennään eteenpäin positiivisessa hengessä, kommentoi HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen tiistaina Helsinki Gardenin etenemisestä.

- Poliittinen päätös on ollut selvä, että areena tänne Helsinkiin halutaan. Hidas ja pitkä prosessi tää on ollut, mutta mennyt kuitenkin oikeaan suuntaan ja se on se pääasia, jatkoi Valtanen.

Tampereelle tulee uusi areena rautatieaseman viereen radan päälle viimeistään 2022, kun Suomessa järjestetään jääkiekon MM-kisat. Turkuun suunnitellaan uutta Turku Ratapiha-hanketta, jossa TPS saa uuden areenan. Hankkeessa ovat mukana Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja ja Saku Koivu.

Valtasen mukaan on erinomaista, että Suomeen rakennetaan uusia areenoita muuallekin.

- On tullut positiivisia uutisia Jyväskylästä ja Turusta. Tamperehan oli jo aikaisemmin. Se on pelkästään positiivista. Ei ole keskinäistä kilpailua, vaan näen tilanteen päinvastoin.

Valtasen mielestä modernien areenojen bisnekset tukevat toisiaan.

- Välillä on ollut vaikeuksia saada artisteja tulemaan Suomenlahden yli, jos täällä Pohjolan perukoilla on vain yksi paikka, jossa voi järjestää konsertteja. Nyt niitä tulee lisää. Areenat eivät kilpaile mitenkään toistensa kanssa samoista kuluttajista, vaan tukevat toisiaan.

Jääkiekon MM-kisat järjestetään Suomessa 2022. Alustavien suunnitelmien mukaan kisat pelattaisiin Tampereen uudella areenalla sekä Jokereiden kotiareenalla Hartwall-areenalla.

- Mulla ei ole tietoa siitä, millaisia sopimuksia Jääkiekkoliitto on tehnyt, kommentoi Valtanen kysymykseen Helsinki Gardenin mahdollisesta sivuuttamisesta MM-kisoista.

Turun ratapiha-alueen rakentaminen on tarkoitus rahoittaa pääosin yksityisellä rahalla. Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 480 miljoonaa euroa. Vuotuinen käyttäjämäärätavoite on noin 5 miljoonaa käyntikertaa.

Vuonna 1990 valmistunut TPS:n nykyinen kotiareena Gatorade Center sijaitsee Artukaisissa kauempana keskustasta. Hallin sijainti ei vastaa nykyistä trendiä, jossa areenoille vaaditaan tehokkaita yhteyksiä julkisilla kulkuneuvoilla.

Uudet areenat varmasti parantaisivat SM-liigan julkisuuskuvaa. Katsojamäärien olettaisi kääntyvän nousuun, jos katsojille tarjotaan parempia puitteita.

Tampereen ja Turun areenojen sijainti rautatieaseman kupeessa tuonee peleihin myös lisää vieraskannattajia.