Koripallobuumi kasvaa, harrastajamäärä silti kaukana salibandysta

Koripallon Susijengi-buumi on viime vuosina näkynyt Suomessa myös koripallon harrastajamäärien kasvussa. Koripalloliiton mukaan 19 000 lisenssipelaajan raja on mennyt tänä vuonna rikki. Eniten uusia pelaajia saatiin nuorimpien ikäluokissa, mikä on lupaava merkki tulevaisuuden kannalta.

- Yleinen syy lisenssimäärän kasvuun on oikea korisbuumi ja kaikki se hieno, kova työ, mikä on tehty seuroissa, liitossa ja yhteistyökumppaneiden avulla. Strategiamme on ollut selkeästi oikean suuntainen, Koripalloliiton toimitusjohtaja Jari Tourunen kommentoi Koripalloliiton tiedotteessa.

-Tuntuu siltä, että nyt on valtavasti kiinnostusta koripalloon kun nuoria pelaajia tulee lisää. Olemme pystyneet monipuolistamaan pelituotetarjoomaamme ja hyödyntämään momentumin. Tämä on pitkäjänteisen työn tulosta, Tourunen jatkaa.

Vaikka Tourunen on tyytyväinen kasvuun, ovat seuraavat tavoitteet jo tähtäimessä.

- Pohdimme millä tavalla jatkamme hyvää perustekemistä seurojen kanssa yhdessä ja miten tulevan Eurobasketin (Suomessa tänä vuonna järjestettävän koripallon EM-turnauksen alkusarjan) perintö siirretään kansalliseen koripalloon.

Koripallobuumia on Suomessa nähtävissä pääkaupunkiseudulla. Yksittäisistä seuroista suurimmaksi lisenssimääriltään nousi Tapiolan Honka (961 lisenssiä, +35 viime kaudesta), joka ohitti edellisen vuoden ykkösen Helsingin NMKY:n (869 lisenssiä). Kärkiviisikkoon mahtuvat myös Leppävaaran Pyrintö (646), Tampereen Pyrintö (637) ja PuHu Juniorit (576).

Suosituimpien pallopelien harrastajamääristä koripallo jää silti kauas. Jalkapalloa harrastaa yli 130 000 lisenssipelaajaa ja jääkiekkoa yli 73 000. Salibandynkin harrastajamäärä on yli 53 000.

Koripallo ja lentopallo ovat pienemmistä harrastajamääristään huolimatta tehneet kansainvälisesti kovaa tulosta. Suomi on edennyt koripallon EM-kisoissa 12 parhaan joukkoon 2011 ja 2013 sekä 16 parhaan joukkoon 2015. Lentopallon EM-kisoissa Suomi on ollut puolivälierien vakiovieras vuodesta 2007 lähtien, vaikka lentopallolla on Suomessa vain noin 12 000 lisenssipelaajaa.

Koripallo ja lentopallo ovat maailman harrastetuimpia pallopelejä. Näiden lajien parissa Suomessa tehtyä työtä voi kehua upeaksi.

Koripallon EM-kisojen yksi alkulohkoista pelataan Suomessa tänä vuonna 31.8. – 6.9. Suomi saa vastaansa Ranskan, Puolan, Kreikan, Slovenian ja Islannin. Lohkon neljä parasta etenee jatkopeleihin Istanbuliin.