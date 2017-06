Häpeällistä Suomi-futista: Liechtenstein tasapeliin Turussa

Suomalaisen maajoukkuejalkapallon surkeat tarinat saivat jatkoa keskiviikkona Turussa. Liechtensteinin maajoukkue taisteli Suomen kanssa harjoitusottelussa 1-1 -tasapelin.

Ensimmäisellä puoliajalla Suomella ei ollut hätää. Mehmet Hetemaj puski avausmaalin 18. minuutilla.

Toisella puoliajalla Suomen peli oli pahasti sekaisin. Puolustuspelissä tuli muutama kardinaalimunaus.

Paljon hehkutettu Fredrik Jensen lahjoitti Liechtensteinille tasoitusmaalin tökeröllä harhasyötöllään. Nicolas Hasler pääsi sopivasta vapaaksi ja hän vaikutti itsekin hämmästyneeltä, kuinka helposti hän onnistui karkaamaan maalintekoon.

Suomen esitys oli toisella puoliajalla luokaton, mutta riittävästi olisi ollut paikkoja ottelun ratkaisemiseen. Valitettavasti laukausten laatu ja viimeistelyn taso ei ollut sitä, mitä ottelujen voittamisessa edellytetään.

Suomi ja Liechtenstein ovat kohdanneet A-maaotteluissa kolme kertaa. MM-karsinnoissa 2009 Suomi voitti Liechtensteinin Helsingissä 2-1 ja joutui vierasottelussa Vaduzissa tyytymään 1-1 -tasapeliin.

Liechtensteinin maajoukkuepelaajille voi antaa kaiken kunnian. Valtaosa heistä on puoliammattilaisia, kun Suomen joukkueen pelaajat ovat ammattilaisia.

Liechtensteinissa on 37 000 asukasta. Suomessa on yli 130 000 rekisteröityä jalkapalloilijaa. Silti tuloksena on tasapeli.

Suomen seuraava haaste on ensi sunnuntaina Tampereella. Siellä vastaan tulee MM-karsintaottelussa Ukraina.