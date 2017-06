Onni surkeuden keskellä? Surkeat esitykset voivat viedä Huuhkajat EM-kisoihin

Suomen surkeaa esitystä 1-1 -tasapeliin päättyneessä keskiviikkona Turussa pelatussa harjoitusmaaottelussa Liechtensteinia vastaan on voivoteltu sosiaalisessa mediassa runsaasti. Aivan aiheellisesti on kysytty, voiko Suomi voittaa jalkapallossa ketään, jos edes 37 000 asukkaan kääpiövaltion Liechtensteinin joukkue ei kaadu?

Kansainvälisen Jalkapalloliiton FIFA:n rankingissa Suomi on pudonnut sijalle 108. Euroopassa Suomi on surkeimmassa kastissa. Takana ovat vain Latvia, Georgia, Makedonia, Luxemburg, Moldova, Kosovo, Malta, Liechtenstein, Andorra, San Marino ja Gibraltar. Färsaaret, Viro ja Kyproskin ovat Suomen edellä.

Suomella voi käydä kuitenkin onni onnettomuudessa. Karsintasysteemi EM-kisoihin menee uusiksi. 2020 EM-kisoihin pääsee 24 joukkuetta ja yksi joukkue selviää kisoihin Euroopan huonoimmastakin kastista.

Euroopan Jalkapalloliitto UEFA lanseeraa uuden Nations Leaguen, jota pelataan syksyllä 2018 sekä keväällä 2020. Nations Leaguessa joukkueet on jaettu neljälle eri tasolle. Suomi on nykyisellä ranking-sijoituksellaan joutumassa huonoimmalle tasolle ja kohtaa juuri edellä mainittuja jalkapallokääpiöitä.

EM-karsinnat pelataan normaalisti vuoden 2019 aikana ja niistä jaetaan 20 kisapaikkaa. Loput neljä kisapaikkaa jaetaan Nations Leaguen parhaille maille, jotka eivät saaneet kisapaikkaa EM-karsinnoista.

Suomi on merkittävä voittajasuosikki, kun vastassa on seuraavia maita: Färsaaret, Viro, Kypros, Latvia, Georgia, Makedonia, Luxemburg, Moldova, Kosovo, Malta, Liechtenstein, Andorra, San Marino ja Gibraltar. Suomi voi siis saavuttaa historiansa ensimmäisen jalkapallon miesten arvokisapaikkansa pelaamalla surkeasti käynnissä olevissa MM-karsinnoissa, jotta vahingossa ei tulisi paikkaa kolmostasolle.

On tietysti toinen juttu, onko urheilullisesti järkevää nostaa surkeaa joukkuetta EM-kisoihin, mutta UEFA on päätöksensä tehnyt ja pulinat pois. Suomella on hyvä mahdollisuus selviytyä 2020 EM-kisoihin.

Suomen voitto Nations Leaguen surkeimmalla tasolla ei toki ole itsestään selvyys. Vuonna 2015 Suomi hävisi Virolle 0-2. Liechtenstein, Andorra ja Kosovo ovat yltäneet Suomea vastaan tasapeliin. Vuonna 2010 EM-karsinnoissa Suomi hävisi Moldovalle.