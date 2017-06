Nashville sai kunnolla turpaansa, Pekka Rinteen vuoristorata jatkuu

Nashville Predators ja Pittsburgh Penguins pelaavat erikoista Stanley Cupin finaalisarjaa. Penguins voitti kaksi ensimmäistä finaaliottelua Predatorsin maalivahdin Pekka Rinteen haparoidessa, mutta kotonaan Predators teki molemmissa otteluissa Penguinsista selvää jälkeä Rinteen oltua itse varmuus.

Sarja jatkui torstaina Pittsburghissa. Penguins voitti tylyin lukemin 6-0 ja siirtyi ottelusarjassa 3-2 -johtoon.

Rinne otettiin 0-3 -tilanteessa ensimmäisen erän jälkeen vaihtoon. Tilalle tullut toinen Leijona-maalivahti Juuse Saros päästi kolme maalia lisää.

Rinnettä ei tällä kerralla voinut syyttää. Predators pelasi aivan liian passiivisesti. Penguinsin supertähdille Sidney Crosbylle, Jevgeni Malkinille ja Phil Kesselille annettiin aivan liikaa tilaa ja tulos oli sen mukainen.

Kolme maalia syöttänyt Crosby osoitti, miksi häntä sanotaan maailman parhaaksi hyökkääjäksi.

- Me vain liikutimme jalkojamme. Kun liikuttaa jalkoja ja riistää kiekkoja, niin paikkoja tulee. Teimme niissä asioissa hyvää työtä ja meidät palkittiin, Crosby sanoi Pittsburghin verkkosivuilla.

Pittsburghin kannalta tärkeää oli se, että muutkin tähdet Crosbyn takana heräsivät. Malkin keräsi tehot 1+1 ja Phil Kessel 1+2.

- Jos emme olisi maalanneet, niin te jätkät (media) olisitte tappaneet minut, edellisenä päivänä itseltään ja Kesseliltä tehoja lupaillut Malkin naureskeli Pittsburghin verkkosivuilla.

Malkin oli jäänyt Pittsburghin tappioihin päättyneissä kahdessa edellisessä ottelussa kiikaritehoille. Kessel oli vetänyt kuusi peräkkäistä playoff-ottelua ilman maalia.

- Ei kyse ole vain minusta ja Philistä. Koko joukkue teki hyvää työtä. Phil pelasi ilman muuta loistavan ottelun. Hänellä oli lentokeli, Malkin jatkoi.

Pittsburgh johtaa toistaiseksi pelkkiä kotivoittoja tarjonnutta Stanley Cup -finaalisarjaa 3-2. Penguinsilla on ensimmäinen tilaisuus päästä nostamaan pokaalia sunnuntaina Nashvillessa.

- Olimme innoissamme, kun pääsimme kotiin kahden tappion jälkeen. Tämä oli uskomaton voitto. Tämä oli hyvä ottelu, mutta homma ei ole vielä paketissa. Tarvitsemme vielä yhden voiton, Malkin painotti.

Predators on ensi sunnuntaina kotonaan selkä seinää vasten.

- Me murruimme muutaman kerran ja olimme huolimattomia. Ne maksoivat. Niitä on tullut liian paljon varsinkin tässä hallissa, mutta me tulemme kääntämään sivua, Predatorsin Mike Fisher lupasi.

Mikäli Nashville voittaa sunnuntaina, pelataan ratkaiseva game seven Pittsburghissa keskiviikkona.