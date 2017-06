Fernando Alonso kertoi, mikä Formula ykkösissä on pielessä

Fernando Alonso palaa tänä viikonloppuna tositoimiin Formula ykkösissä Kanadan Montrealin osakilpailussa. Monacon kisan hän jätti väliin, koska halusi ennemmin kisata Indianapolisin 500 mailin ajossa.

Lehdistötilaisuudessa torstaina median edustajat keskittyivät tenttaamaan Alonsolta hänen ensi kauden suunnitelmiaan.

- On asioita, joita on vaikea muuttaa tai miettiä, ovatko ne hyviä tai huonoja, koska Formula ykköset moottoriurheilun suurin luokka ja täysin syystä. Esimerkkinä on tämä lehdistötilaisuus. Tästä kisaviikonlopusta ei esitetä yhtäkään kysymystä. Sen sijaan puhumme tulevaisuudestani. Ajatellaan aina liian paljon eteenpäin. Ensi vuodesta, syyskuusta tai mistä vain, piikitteli Alonso mediaa.

Alonson mukaan moinen johtuu toki Formula ykkösten ongelmistakin.

- Ei ole aikaa keskittyä tähän kisaviikonloppuun, koska tiedämme sijoitukset 99 prosenttisella varmuudella. Tämä epävarmuustekijöiden puute herättää liikaa mahdollisuuksia arvauksille tulevaisuudesta. Tulemme tänne keskittymään kisaan ja te tulette lehdistötilaisuuteen, jossa puhutaan vain ensi vuodesta, siitä mitä Zak (Brown) ja Toto (Wolff) sanoivat. Rauhoittukaa vähän ja keskittäkää tunteenne tähän kisaviikonloppuun, Alonso ilmoitti viitaten McLarenin ja Mercedeksen johtajien vanhoihin haastatteluihin, joista toimittajat utelivat.

Alonson Montrealin kisan odotuksista media ei kiinnostunut. Se johtuu McLaren-Hondan heikosta kilpailukyvystä. Alonsolla ei ole mitään jakoa voittotaisteluun ja pistesijakin ylittäisi odotukset.

Formula ykköset on käytännössä neljän auton mestaruussarja. Mercedes ja Ferrari ovat muita valtavasti edellä. Red Bull on selkeästi kolmanneksi paras talli ja muut jäävät kauas.

Pohjois-Amerikan Indy-kisojen kuljettajien tasoa on kritisoitu, mutta IndyCar-sarjassa riittää voittotaiston osalta ainakin jännitystä. Tietysti turva-autot sekoittavat pakkaa, mutta autojen välilläkin on vähemmän eroja.

Formula ykkösissä tarvitaan uudistuksia kilpailun tasoittamiseksi. Alonson torstain kommentit kertovat ongelmista paljon.