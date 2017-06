Niko Kapanen ripusti luistimet naulaan

Suomalaisen jääkiekkoilun niin sanottuun 1970-luvun kultaiseen sukupolveen kuuluva Niko Kapanen vahvisti lauantaina lopettavansa uransa. Asiasta ilmoitettiin hänen seuransa HPK:n tiedotteessa.

- Päätöksen tein perhettä ja omaa kroppaa kuunnellen. Voidaan sanoa, että fyysiset rajat tulivat vastaan, kertoo Kapanen, joka on kärsinyt viimeisten neljän kauden aikana lukuisista operaatioita vaatineista loukkaantumisista.

Kapasen ura oli merkittävä niin maajoukkuetasolla kuin seurajoukkueissakin. Hän pelasi NHL:ssä 2001-08 yhteensä 415 ottelua Dallasissa, Atlantassa ja Phoenixissa. KHL:ssä hän voitti kaksi mestaruutta Ak Bars Kazanissa.

- NHL:ään pääseminen oli suuren haaveen toteutuminen ja samalla todistus itselleni siitä, että pystyin pelaamaan maailman parhaassa liigassa. Olen tyytyväinen myös valintaani siirtyä KHL:ään oikeassa vaiheessa uraani. Kaksi mestaruutta Kazanissa viiden vuoden aikana on kova suoritus, Kapanen kertoo.

Suomen A-maajoukkueessa Kapanen oli voittamassa miesten MM-kultaa 2011 sekä nuorten MM-kultaa 1998. MM-tasolla hän voitti myös kaksi hopeaa ja kaksi pronssia.

Olympiakisoissa Kapanen voitti hopeaa Torinossa 2006 sekä pronssia Vancouverissa 2010. Lisäksi hän oli mukana toiseksi sijoittuneessa Leijonien 2004 World Cup-joukkueessa.

- Suomen edustaminen maajoukkueessa on ollut kunnia-asia ja olen ylpeä päästyäni mukaan. Maailmanmestaruus on upea saavutus. Eniten urallani arvostan olympialaisissa pelaamista Suomen paidassa, listaa Kapanen.

Kapanen aloitti uransa HPK:n SM-liigajoukkueessa 1995. SM-liigassa hän voitti mestaruuden TPS:ssä 2001 ennen siirtymistä NHL:ään. Ympyrä sulkeutui viime kaudella, kun Kapanen palasi HPK:hon 16 vuoden tauon jälkeen.

- Kerho on kasvattajaseurani ja on myös ollut ja tulee aina olemaan minun seurani. Olen saanut seuralta paljon ja myös antanut sille paljon. Urani alkoi HPK:ssa ja oli hienoa, että se myös päättyi HPK:ssa. Oli kunnia pelata HPK:n kapteenina viime kaudella. Pelasimme hyvän kauden ja teimme joukkueena ja organisaationa paljon hyviä asioita, mistä on hyvä jatkaa menestyksen rakentamista, Kapanen kiittelee.

Kapanen oli 1970-luvun Leijona-tähtien viimeisiä pelaajia, jotka vielä viime kaudella jatkoivat uraansa. 1970-luvulla syntyneet pelaajat Teemu Selänteestä lähtien saavuttivat valtavasti menestystä. Heidän aikanaan Suomesta tuli arvokisojen vakiomitalisti.