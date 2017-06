Lewis Hamilton tasoihin Sennan kanssa, sai ikimuistoisen lahjan

Lewis Hamilton oli Montrealin F1-kisan aika-ajoissa aivan omaa luokkaansa. Hän ajoi paaluajan uudella rataennätyksellä 1.11.459. Toiseen ruutuun ajanut Sebastian Vettel hävisi Hamiltonille 0,330 sekunnilla.

- Olen hyvin iloinen. Montreal on ollut minulle hyvä vuosien ajan. Se oli tasainen taistelu Ferrarin kanssa, mutta puskin ja se oli seksikäs kierros, Hamilton hehkutti.

Paalupaikka oli Hamiltonille hänen uransa 65:s. Hän nousi tasoihin legendaarisen Ayrton Sennan kanssa. Paalun jälkeen Hamiltonille ojennettiin suorassa tv-haastattelussa Sennan F1-kisassa käyttämä aito kypärä, joka oli lahja Sennan perheeltä.

- Olen sanaton. Ayrton, hänen takiaan halusin tämän tänään. Suuri kiitos Sennan perheelle, Hamilton sanoi.

Imolan F1-kisassa 1994 menehtynyt Senna oli Hamiltonin idoli. Sennan kuollessa Hamilton oli yhdeksänvuotias.

Viimeisen paalupaikkansa Senna ajoi päivää ennen kuolemaansa. Michael Schumacher rikkoi Sennan paaluennätyksen 2006 ja johtaa kaikkien aikojen tilastoa 68:lla paalupaikallaan.

Valtteri Bottas oli aika-ajoissa kolmas. Hamiltonille Bottas hävisi 0,718 sekuntia.

- Lewis ajoi megakierroksen. Se oli häneltä todella hieno esitys, kehui Bottas aika-ajojen jälkeisessä tv-haastattelussa.

Bottas kertoi tehneensä virheen.

- Yritin kaikkeni Lewisin kierroksen jälkeen, mutta ajauduin kymmenennessä mutkassa liian syvälle, Bottas sanoi.

Kimi Räikkönen lukeutui aika-ajojen pettymyksiin. Hän sijoittui neljänneksi hävittyään Hamiltonille 0,793 sekunnilla.

- En saanut missään vaiheessa semmoista hyvää fiilistä. Vähän lipsui ja luisti siellä sun täällä, kommentoi Räikkönen C Moren tv-haastattelussa.

Räikkösen mukaan renkaat toimivat paremmin, kun on enemmän kierroksia alla.

- On siellä välillä ihan hyvä pito. Viimeinen kierros meni vähän miten sattuu. Jos olisi hyvän kierroksen tehnyt, olisi varmaan ollut paljon parempi. Kyllä noi renkaat rupeaa toimimaan, kun on vähän enemmän kierroksia, Räikkönen sanoi C Moren Mervi Kalliolle.

Montrealin F1-kisan startti on sunnuntaina kello 21 Suomen aikaa.

Kanadan Grand Prix, aika-ajotulokset:

1. Lewis Hamilton Mercedes 1.11.459

2. Sebastian Vettel Ferrari 1.11.789

3. Valtteri Bottas Mercedes 1.12.177

4. Kimi Räikkönen Ferrari 1.12.252

5. Max Verstappen Red Bull 1.12.403

6. Daniel Ricciardo Red Bull 1.12.557

7. Felipe Massa Williams 1.12.858

8. Sergio Perez Force India 1.13.018

9. Esteban Ocon Force India 1.13.135

10. Nico Hülkenberg Renault 1.13.271

11. Daniil Kvyat Toro Rosso 1.13.690

12. Fernando Alonso McLaren 1.13.693

13. Carlos Sainz Toro Rosso 1.13.756

14. Romain Grosjean Haas 1.13.839

15. Jolyon Palmer Renault 1.14.239

16. Stoffel Vandoorne McLaren 1.14.182

17. Lance Stroll Williams 1.14.209

18. Kevin Magnussen Haas 1.14.318

19. Marcus Ericsson Sauber 1.14.495

20. Pascal Wehrlein Sauber 1.14.810