Mercedes vei kaksoisvoiton, Räikkönen kiroili radiossa

Mercedes-talli kuittasi Monacon F1-kisan epäonnistumisensa Kanadan Montrealissa. Lewis Hamilton ajoi kolmannen perättäisen voittonsa Montrealin radalla. Valtteri Bottas varmisti Mersulle kaksoisvoiton.

- Haluan aloittaa kiitoksilla tätä hienoa yleisöä kohtaan. Joka vuosi tunnelma ja energia vaan nousee täällä, joten kiitokset siitä, onnellinen Hamilton sanoi podiumilla.

Kanadan GP sopii Hamiltonille. Brittikuski on voittanut Kanadassa jo kuusi kertaa.

- Ajoin ensimmäisen paalupaikkani täällä ja myös ensimmäisen voittoni 10 vuotta sitten, mikä tekee tästä vielä enemmän erityistä. Oli todella hienoa kaataa Ferrarit. Olen todella onnellinen, Hamilton hihkui.

Bottas ei pystynyt tosissaan haastamaan Hamiltonia voittotaistossa, mutta ajoi muuten hyvän kisan.

- Tietysti tämä tuntuu hyvälle. Tämä on ollut minulle hyvä paikka. Monacon vaikean kisan jälkeen olen hyvin vaikuttunut siitä, miten paljon pystyimme parantamaan. Olen todella ylpeä, että sain olla osa tätä, Bottas sanoi podiumilla.

Mercedes näytti todella palanneen valtaistuimelle. Siinä missä Ferrari kärsi ongelmista, oli Mersun suoritus erittäin vakaa.

- Lewis kontrolloi kisaa täysin, joten lopussa tiesin, että tehtäväni oli vain tuoda auto maaliin ja saada pisteet tallille. Tämä oli hyvä juttu meille, Bottas linjasi.

Ferrarilla ei mennyt putkeen. Sebastian Vettel menetti alussa asemiaan saatuaan osuman ja oli maalissa vasta neljäs. Kimi Räikkönen jäi seitsemänneksi.

Räikkönen lipsahti vaarallisesti nurmikon puolelle jo kisan alkuvaiheessa ja siitä alkoivat ongelmat. Räikkösen auto käyttäytyi hyvin oudosti kisan loppuvaiheessa ja asetukset olivat pielessä. Räikkönen yritti kysyä apua tiimiltään radion kautta, mutta suomalainen ei saanut ohjeista selvää.

Räikkönen kyseli ensin englanniksi tarkennusta, mutta ei saanut selvää ohjeista.

- V**ttu!, Räikkönen huudahti selvällä suomen kielellä tiimiradioon turhauduttuaan tilanteeseen.

Vettelin johto formula ykkösten MM-sarjassa kaventui Montrealissa huomattavasti. Hamilton hengittää niskaan 12 pisteen päässä.

Bottas on MM-pisteissä kolmantena. Hänen eronsa Vetteliin on 48 pistettä.

Räikkönen on neljäntenä. H’m on jäänyt kuitenkin toivottoman kauas kärjestä ja hänen eronsa jo pelkästään Bottakseen on 20 pistettä.

Formula ykkösten MM-sarja jatkuu Azerbaizhanin Bakussa 25. kesäkuuta.

Kanadan Grand Prix, lopputulokset:

1. Lewis Hamilton Mercedes

2. Valtteri Bottas Mercedes

3. Daniel Ricciardo Red Bull

4. Sebastian Vettel Ferrari

5. Sergio Perez Force India

6. Esteban Ocon Force India

7. Kimi Räikkönen Ferrari

8. Nico Hülkenberg Renault

9. Lance Stroll Williams

10. Romain Grosjean Haas

11. Jolyon Palmer Renault

12. Kevin Magnussen Haas

13. Marcus Ericsson Sauber

14. Stoffel Vandoorne McLaren

15. Pascal Wehrlein Sauber

16. Fernando Alonso McLaren

Keskeyttäneet: Daniil Kvjat, Max Verstappen, Felipe Massa, Carlos Sainz.