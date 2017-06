Olli Määttä saavutti toisen Stanley Cupinsa

Pittsburgh Penguins voitti NHL:n mestaruuden Stanley Cupin toisen kerran peräkkäin. Sunnuntaina Penguins voitti Nashville Predatorsin 2-0 ja hoiti ottelusarjan nimiinsä voitoin 4-2.

Penguinsin riveissä Stanley Cupia juhlii puolustaja Olli Määttä. Hän oli Penguinsin mestarijoukkueessa myös vuosi sitten.

Määttä, 22, on vasta neljäs suomalaispelaaja, joka on voittanut Stanley Cup -mestaruuden useammin kuin kerran. Jari Kurri ja Esa Tikkanen ovat nostaneet pokaalia viisi kertaa. Reijo "Rexa" Ruotsalaisella on kaksi mestaruutta.

Määttä ja Ruotsalainen ovat ainoat suomalaispuolustajat, joilla on kaksi Stanley Cup -mestaruutta. Pakeista pokaalia on kaksikon lisäksi nostanut vain Kimmo Timonen.

Määttä debytoi NHL:ssä syksyllä 2013 ja on neljässä vuodessa saavuttanut paljon. 2014 hän oli voittamassa Sotshissa olympiapronssia. Toinen olympiamitali saa kuitenkin odottaa, koska NHL on päättänyt boikotoida Pyeongchangin 2018 olympialaisia.

Penguinsin superhyökkääjä Sidney Crosby valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Crosby sai myös vuosi sitten pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle annettavan Conn Smythe Trophyn.

Conn Smythe Trophy jaettiin ensimmäisen kerran 1965. Crosbysta tuli vasta kolmas pelaaja, joka on saanut playoff-MVP-kunnian kahdesti peräkkäin.

Philadelphia Flyersin maalivahti Bernie Parent palkittiin Conn Smythe Trophylla 1974 ja 1975. Penguinsin nykyinen osaomistaja Mario Lemieux sai Conn Smythen 1991 ja 1992. Tuolloin Penguins voitti ensimmäisen tuplansa.

NHL:ssä 1998 aloittanut Nashville Predators oli ensi kertaa Stanley Cupin finaaleissa, mutta se ei joukkuetta tappion keskellä paljoa lohduttanut. Maalivahti Pekka Rinteelle tappio oli raskas pettymys.

Rinne teki NHL-debyyttinsä kaudella 2005-06. Hänestä tuli Nashvillen ykkösvahti 2008-09.

- Suhtauduin tähän kerran elämässä -tilaisuutena. Koskaan ei tiedä milloin saa toisen tilaisuuden. Ajattelin vain Stanley Cupia, unelmoin siitä ja pelasin siitä, 34-vuotias Rinne vuodatteli Nashvillen verkkosivuilla.

Rinne pelasi Stanley Cup -finaaleissa varsin kaksijakoisesti. Hän päästi kolmessa kotiottelussa yhteensä vain kolme maalia. Vieraissa ei sitten sujunut juuri lainkaan.

- Juuri nyt tätä on vaikea hyväksyä ja käsitellä. Mutta olen todella ylpeä tästä joukkueesta ja siitä, miten pelasimme ja käsittelimme asiat, kun kohtasimme finaalisarjassa vastoinkäymisiä, Rinne jatkoi.

Suomalaiset Stanley Cup -mestarit:

Jari Kurri (1984, 1985, 1987, 1988, 1990)

Esa Tikkanen (1985, 1987, 1988, 1990, 1994)

Reijo Ruotsalainen (1987, 1990)

Jere Lehtinen (1999)

Ville Nieminen (2001)

Teemu Selänne (2007)

Valtteri Filppula (2008)

Antti Niemi (2010)

Tuukka Rask (2011)

Teuvo Teräväinen (2015)

Kimmo Timonen (2015)

Olli Määttä (2016, 2017)

Maalivahti Antti Raannan on uutisoitu voittaneen Stanley Cup -mestaruus Chicago Blackhawksin paidassa 2015. NHL:n virallinen tilastokirja ei kuitenkaan listaa Raantaa mestariksi miehen henkilökohtaisten tilastojen kohdalla eikä Chicagon mestarijoukkueen nimiluettelossa.